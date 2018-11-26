Более 100 IT-разработчиков Поволжья приняли участие в образовательном проекте Panda Meetup в Самаре
26 ноября 2018 15:29
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Проект реализуется при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области и Агентства экономического развития Тольятти. Он предоставляет возможность обмена опытом для разработчиков программного обеспечения, менеджеров проектов, технических директоров, тестировщиков.
Форум открыл руководитель проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрий Камынин, он особо отметил важность проведения в Самарской области подобных мероприятий.
«Чем больше у нас в регионе будет проводиться IT-фестивалей, конференций, олимпиад, тем содержательнее и привлекательнее будет та коммуникационная среда для профессионалов в сфере информационных технологий, которая позволяет отрасли творчески расти», - заявил он.
Первое мероприятие Panda Meetup прошло в июне, а всего проведено 7 подобных встреч. Проект ориентирован на всю Россию, и мероприятия уже прошли в Пензе, Саратове, Тольятти. Во всех городах проект получил позитивный отклик как у разработчиков, так и у руководства крупных компаний, которые его поддержали.
Организаторы подобрали спикеров так, что их доклады охватывали различные аспекты фронтенд-разработки. Это и увеличение скорости загрузки страниц, и создание удобств для разработчика, и новые возможности в разработке, и базовые принципы хорошего стиля, которые позволяют компаниям экономить миллионы при разработке приложений.
Как отметил один из организаторов мероприятия Денис Ермаков из компании Веблайм (Тольятти), проект Panda Meetup полезен как опытным разработчикам, так и начинающим, потому что студенты и начинающие разработчики еще не очень хорошо ориентируются в рынке IT, а опытные коллеги могут рассказать им об успешных практиках в различных компаниях. Общение на таких мероприятиях с представителями компаний позволяет оценить уровень подготовки специалистов в этой сфере.
Стоить отметить, что проект Panda Meetup получит развитие и в следующем году: уже запланированы 19 подобных встреч в ПФО, передает пресс-служба облправительства.
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