Более 1200 детей посетили выставку «Инженерные каникулы «Техно-БУМ» - 2018»

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Организаторами выставки выступили департамент информационных технологий и связи Самарской области; ГАУ ДПО Самарской области «Самарский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»; Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Самарской области центр детского и юношеского технического творчества; некоммерческое партнерство «Региональный проектный центр содействия распространению знаний в области социально-экономических иинформационных технологий».«Техно-БУМ» - это многофункциональное интерактивное пространство, которое создавали все его гости в режиме реального времени. Участниками выставки стали дети в возрасте от 3 до 12 лет, руководители и педагоги учреждений образования Самарской области, представители экспериментальных площадок Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования».В рамках фестиваля была организована игровая галерея «Город Конструкторов» и «Паровозия», а также обучение для педагогов региона понаправлению развития детского технического творчества. В рамках выставки прошли мастер-классы и консультации для родителей с детьми «Космоквантум», «ИТ-квантум», «Аэроквантум», «VR/AR-квантум», «Робоквантум».Работала выставка проектов экспериментальных площадок Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» по теме «Формирование у детей готовности к изучению технических наук средствами парциальной образовательной программы «От Фребеля до Робота», выставка-конкурс детскогоконструирования «Самарская техно-игрушка».Как отметил врио заместителя председателя Правительства Самарской области - руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской областидети, которые рождены в эпоху Интернета, априори увлечены техническим творчеством. «Другое дело, что в нужный момент времени им нужно просто прикоснуться, нужно замотивировать их, дать понимание о том, насколько красив и богат этот мир - не только творчество в плане рисования и пения, но и инженерное творчество. Цель инженерных каникул «Техно-БУМ» не только увлечь детей, но и познакомить педагогов дошкольного и школьного образования с новыми методиками преподавания робототехники и технического моделирования. Все для того, чтобы дети уже с детского сада стремились стать техниками, инженерами, IT-специалистами, которых так не хватает сейчас региону», - подчеркнул он.Соавтор программы «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров»а рассказала о выставке-конкурсе детского конструирования «Самарская техно-игрушка»: «Это новая возможность ребятам, педагогам и родителям проявить свое техническое творчество, конструкторские возможности в создании многофункциональных игрушек. Мне как соавтору Программы по техническому развитию дошкольников очень отрадно, что в Самарской области данным направлением активно стали заниматься образовательные организации и что есть такая возможность продемонстрировать свое техническое мастерство и активно вовлечь в этот процесс детей и их родителей. Представленные на выставке 240 игрушек очень оригинальны, они изготовлены из разнообразных материалов: традиционных исовременных конструкторов, из бросового материала (дополнительного). Чувствуется, что в каждую работу участники вложили все свое мастерство и фантазию».«С недавних пор наш детский сад начал работать по программе «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров», - поделилась посетительница выставки. - Воспитатели пригласили нас на мастер-класс «Конструируем вместе с детьми», познакомили всех родителей с различными видами конструкторов, рассказали, как с ними можно работать, а также раскрыть технический потенциал наших детей. Я поняла, что важно начинать занятия в дошкольном возрасте, в котором дети ощущают потребность творитьгораздо острее взрослых, и нужно поощрять эту потребность», передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети/afisha.yandex.ru