Более 1200 детей посетили выставку «Инженерные каникулы «Техно-БУМ» - 2018»
6 ноября 2018 15:25
117
Организаторами выставки выступили департамент информационных технологий и связи Самарской области; ГАУ ДПО Самарской области «Самарский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»; Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Самарской области центр детского и юношеского технического творчества; некоммерческое партнерство «Региональный проектный центр содействия распространению знаний в области социально-экономических и
информационных технологий».
«Техно-БУМ» - это многофункциональное интерактивное пространство, которое создавали все его гости в режиме реального времени. Участниками выставки стали дети в возрасте от 3 до 12 лет, руководители и педагоги учреждений образования Самарской области, представители экспериментальных площадок Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования».
В рамках фестиваля была организована игровая галерея «Город Конструкторов» и «Паровозия», а также обучение для педагогов региона по
направлению развития детского технического творчества. В рамках выставки прошли мастер-классы и консультации для родителей с детьми «Космоквантум», «ИТ-квантум», «Аэроквантум», «VR/AR-квантум», «Робоквантум».
Работала выставка проектов экспериментальных площадок Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» по теме «Формирование у детей готовности к изучению технических наук средствами парциальной образовательной программы «От Фребеля до Робота», выставка-конкурс детского
конструирования «Самарская техно-игрушка».
Как отметил врио заместителя председателя Правительства Самарской области - руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин, дети, которые рождены в эпоху Интернета, априори увлечены техническим творчеством. «Другое дело, что в нужный момент времени им нужно просто прикоснуться, нужно замотивировать их, дать понимание о том, насколько красив и богат этот мир - не только творчество в плане рисования и пения, но и инженерное творчество. Цель инженерных каникул «Техно-БУМ» не только увлечь детей, но и познакомить педагогов дошкольного и школьного образования с новыми методиками преподавания робототехники и технического моделирования. Все для того, чтобы дети уже с детского сада стремились стать техниками, инженерами, IT-
специалистами, которых так не хватает сейчас региону», - подчеркнул он.
Соавтор программы «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» Тамара Тимофеева рассказала о выставке-конкурсе детского конструирования «Самарская техно-игрушка»: «Это новая возможность ребятам, педагогам и родителям проявить свое техническое творчество, конструкторские возможности в создании многофункциональных игрушек. Мне как соавтору Программы по техническому развитию дошкольников очень отрадно, что в Самарской области данным направлением активно стали заниматься образовательные организации и что есть такая возможность продемонстрировать свое техническое мастерство и активно вовлечь в этот процесс детей и их родителей. Представленные на выставке 240 игрушек очень оригинальны, они изготовлены из разнообразных материалов: традиционных и
современных конструкторов, из бросового материала (дополнительного). Чувствуется, что в каждую работу участники вложили все свое мастерство и фантазию».
«С недавних пор наш детский сад начал работать по программе «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров», - поделилась посетительница выставки Лилия Хуснутдинова. - Воспитатели пригласили нас на мастер-класс «Конструируем вместе с детьми», познакомили всех родителей с различными видами конструкторов, рассказали, как с ними можно работать, а также раскрыть технический потенциал наших детей. Я поняла, что важно начинать занятия в дошкольном возрасте, в котором дети ощущают потребность творить
гораздо острее взрослых, и нужно поощрять эту потребность», передает пресс-служба облправительства.
Фото: соцсети/afisha.yandex.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
6 ноября 2018 17:48
По высказыванию Глацких проведут проверку. Социум
80
6 ноября 2018 17:42
Общественная акция «Дело ТАБАК» организуется на территории Самары с 8 по 30 ноября 2018 года. Социум
56
6 ноября 2018 17:19
Сдать предметы вооружения может любой гражданин независимо от места регистрации и проживания. Социум
104
Здравоохранение
6 ноября 2018 11:31
Регулярное употребление разнообразных орехов может предотвратить набор веса и улучшить сердечно-сосудистую систему. Здравоохранение
174
6 ноября 2018 10:47
Цель проведения мероприятия - обеспечение онкологических больных и их родственников знаниями о лечении заболевания и профилактике осложнений. Здравоохранение
144
2 ноября 2018 23:59
Защита врача добилась кассационного пересмотра дела. Здравоохранение
539
Новости медицины
29 октября 2018 22:09Для чего нужны таблетки Виагра для мужчин?
Узнайте для чего нужны таблетки Виагра для мужчин и как они помогают решать проблемы с эректильной дисфункцией. Новости медицины
171
29 октября 2018 22:05
Всё больше женщин после обследования у гинеколога получают диагноз «бесплодие». Но это не последнее слово. Даже при таком диагнозе женщина может стать... Новости медицины
153
16 октября 2018 19:54
Алкозависимость - это болезнь, которая приносит горе не только алкоголику, но и его семье. Новости медицины
305
Туризм
29 октября 2018 09:48
Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов в этом году. Туризм
393
24 октября 2018 12:47
В десятке самых популярных направлений этой осенью по России оказалась Самара. Туризм
305
22 октября 2018 13:03
Данные сравнивались с этим же периодом в прошлом году. Туризм
403
Образование
6 ноября 2018 18:23
Новое подразделение нацелено на вовлечение детей в инновационное творчество и подготовку педагогов. Образование
73
6 ноября 2018 16:16
Роман Киселёв представил на конкурс проект «Повышение эффективности выращивания растений за счет стимуляции семян в магнитном поле». Образование
107
3 ноября 2018 22:28
На создание ключевых центров развития детей в рамках проекта "Успех каждого ребенка". Образование
681
Культура
6 ноября 2018 13:04
Авторы работ – двенадцать художников из трех городов. Культура
127
1 ноября 2018 11:58
Итоги премии будут подведены 16 апреля 2019 года. Культура
269
31 октября 2018 14:52
С ним конкурируют 9 других спектаклей. За 25-летнюю историю "Золотой Маски" балетный спектакль Самары попал в список ее номинантов впервые. Культура
373
Мода
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
170
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
566
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1572
Видео
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
638
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
725
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
710
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
729
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
671
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
1306
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1023
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1387
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1453
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2574
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1958
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
2131
Мероприятия