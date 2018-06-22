Более 1 000 самарцев приняли участие в возложении цветов в День памяти и скорби

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В день 77-й годовщины с начала Великой Отечественной войны отдать дань памяти погибшим и выразить слова благодарности ветеранам, которые защитили Отечество от врага, пришли глава региона Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, представители общественных и молодежных организаций, почетные граждане, Герои России, члены политических партий и патриотических клубов.«Страна с огромным уважением и болью в сердце отдает дань памяти всем, кто пожертвовал собой ради свободы и независимости Родины», - подчеркнул на церемонии возложения глава региона Дмитрий Азаров.Также Дмитрий Азаров напомнил, что из более полумиллиона куйбышевцев половина не вернулась с фронта, отдав жизни за своих матерей, жен, детей, за каждого из ныне живущих. По словам главы региона, фронтовики и труженики тыла навсегда останутся для россиян высочайшим образцом патриотизма, стойкости и силы духа.