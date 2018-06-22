Более 1 000 самарцев приняли участие в возложении цветов в День памяти и скорби
22 июня 2018 18:40
31
В день 77-й годовщины с начала Великой Отечественной войны отдать дань памяти погибшим и выразить слова благодарности ветеранам, которые защитили Отечество от врага, пришли глава региона Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, представители общественных и молодежных организаций, почетные граждане, Герои России, члены политических партий и патриотических клубов.
«Страна с огромным уважением и болью в сердце отдает дань памяти всем, кто пожертвовал собой ради свободы и независимости Родины», - подчеркнул на церемонии возложения глава региона Дмитрий Азаров.
Также Дмитрий Азаров напомнил, что из более полумиллиона куйбышевцев половина не вернулась с фронта, отдав жизни за своих матерей, жен, детей, за каждого из ныне живущих. По словам главы региона, фронтовики и труженики тыла навсегда останутся для россиян высочайшим образцом патриотизма, стойкости и силы духа.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
22 июня 2018 18:40
По словам главы региона, фронтовики и труженики тыла навсегда останутся для россиян высочайшим образцом патриотизма, стойкости и силы духа. Социум
20
22 июня 2018 16:00
Обучение помогает вписываться в непростые экономические реалии. Социум
169
22 июня 2018 15:39
Выдающегося российского конструктора авиационных, ракетных и наземных двигателей. Социум
172
Здравоохранение
22 июня 2018 16:37
Особенно подвержены тепловым ударам пожилые люди и маленькие дети. Здравоохранение
161
22 июня 2018 14:32
23 июня с 16.00 до 18.00 в парке им. Ю.А. Гагарина все желающие самарцы и гости города смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ в рамках акции «Знать о ВИЧ-значит... Здравоохранение
108
22 июня 2018 13:01
Прием взрослого населения будет проводиться с 9.00 до 14.00 по предварительной записи. Здравоохранение
129
Новости медицины
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
167
8 мая 2018 16:24Выбор роддома
Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка. Новости медицины
157
3 мая 2018 19:17
Особой формой осложнений инфекционно-воспалительных патологий пищеварительной системы или других органов является формирование абсцессов. Новости медицины
209
Туризм
22 июня 2018 13:53
На первом месте оказался Саранск. Туризм
147
14 июня 2018 09:32
Изменения введены на время чемпионата мира по футболу. Туризм
51
13 июня 2018 19:50
Греция – невероятно красивая страна, известная своей историей и бесконечной красотой архитектуры. У всех Греция ассоциируется с Афинами, монастырями из... Туризм
27
Образование
21 июня 2018 11:45
На площадке «КБ37» прошла презентация потенциальных бизнес-проектов от участников первого набора ректорской бизнес-школы. Образование
270
20 июня 2018 16:47
В российских школах могут исчезнуть традиционные учебники по ряду предметов, а проверка письменных работ будет автоматизирована, следует из рабочей версии... Образование
284
20 июня 2018 12:58
Изменения рассматриваются в рамках проекта «Цифровая школа». Образование
237
Культура
21 июня 2018 09:39
Он представит гостям мундиаля самарский модерн как единый ансамбль памятников архитектуры. Культура
253
21 июня 2018 09:16
Наш город принимает футбольную команду и болельщиков из франкофонной страны Сенегал в рамках ЧМ. Культура
199
20 июня 2018 13:05
Встреча пройдет 22 июня. Культура
212
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
715
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1024
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
968
Видео
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
421
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
520
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
92
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
62
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
59
5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
587
Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
57
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
457
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
745
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
910
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
647
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
2009
Мероприятия