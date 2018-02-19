Более 100 000 самарцев приняли участие в масленичных гуляниях
19 февраля 2018 14:41
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В этом году самарцы провожали зиму на 265 площадках: на протяжении всей масленичной недели праздничные мероприятия проходили в парках, скверах, дворах, на площадях, а также на набережной. Только в Промышленном районе прошло более 30 мероприятий, самым ярким из которых стал праздник в сквере «Родина». Здесь жители водили хороводы под народные песни, лакомились блинами, знакомились с творчеством народных умельцев на ярмарке-выставке. Кроме того, для всех, кто пришел в сквер с детьми, была подготовлена специальная
анимационная программа и веселые старты.
Самыми посещаемыми площадками в этом году стали Загородный парк и парк Гагарина, площадь Кирова, ДК «Нефтяник», улица
Ленинградская и, конечно же, площадь Куйбышева. Всего, по сообщению руководителя Департамента культуры и молодежной политики Татьяны Шестопаловой, в проводах русской зимы приняли участие более 100 000 человек.
По традиции, главные народные гуляния прошли в выходные дни. Глава города лично посетила несколько площадок, в том числе дворовые праздники в Железнодорожном и Советском районах, где поздравила самарцев с Масленицей. Во время праздничных мероприятий во дворе на улице Антонова-Овсеенко, 101 был представлен дизайн-проект благоустройства дворовой территории в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды».
«Сегодня мы рассмотрели план изменений, которые должны произойти в этом дворе благодаря федеральной программе. С уверенностью могу сказать, что следующую Масленицу вы встретите в благоустроенном и уютном дворе», - подчеркнула Елена Лапушкина, обращаясь к горожанам.
В последний день масленичной недели Елена Лапушкина вместе с главой региона Дмитрием Азаровым посетила центральную праздничную площадку – площадь Куйбышева, где состоялись выступления лучших творческих коллективов города и области, работали интерактивные площадки и выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества «Город мастеров», проходил блинный фестиваль, традиционные русские народные забавы и творческое соревнование между московским проектом «Играй, гармонь любимая!» и самарским фестивалем «Душа баяна». Также в разгар праздникам гостям представили нового оракула - козу-забияку, которая будет предсказывать исход матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 TM .
«Сегодня Масленица прокатилась по всей Самарской области — в большинстве дворов, на всех площадках люди сегодня встречаются, радуются общению, горячим блинам. И радуются, конечно, плодам своего труда, потому что очень много дворов, парков, скверов по всей области благоустроены руками людей, с их непосредственным участием», - сказал Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба администрации Самары.
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