Более 100 000 самарцев приняли участие в масленичных гуляниях

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В понедельник, 19 февраля, в горадминистрации под председательством лавы Самарыпрошло еженедельное рабочее совещание, на котором подвели итоги масленичных гуляний.В этом году самарцы провожали зиму на 265 площадках: на протяжении всей масленичной недели праздничные мероприятия проходили в парках, скверах, дворах, на площадях, а также на набережной. Только в Промышленном районе прошло более 30 мероприятий, самым ярким из которых стал праздник в сквере «Родина». Здесь жители водили хороводы под народные песни, лакомились блинами, знакомились с творчеством народных умельцев на ярмарке-выставке. Кроме того, для всех, кто пришел в сквер с детьми, была подготовлена специальнаяанимационная программа и веселые старты.Самыми посещаемыми площадками в этом году стали Загородный парк и парк Гагарина, площадь Кирова, ДК «Нефтяник», улицаЛенинградская и, конечно же, площадь Куйбышева. Всего, по сообщению руководителя Департамента культуры и молодежной политики, в проводах русской зимы приняли участие более 100 000 человек.По традиции, главные народные гуляния прошли в выходные дни. Глава города лично посетила несколько площадок, в том числе дворовые праздники в Железнодорожном и Советском районах, где поздравила самарцев с Масленицей. Во время праздничных мероприятий во дворе на улице Антонова-Овсеенко, 101 был представлен дизайн-проект благоустройства дворовой территории в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды».«Сегодня мы рассмотрели план изменений, которые должны произойти в этом дворе благодаря федеральной программе. С уверенностью могу сказать, что следующую Масленицу вы встретите в благоустроенном и уютном дворе», - подчеркнула Елена Лапушкина, обращаясь к горожанам.В последний день масленичной недели Елена Лапушкина вместе с главой регионапосетила центральную праздничную площадку – площадь Куйбышева, где состоялись выступления лучших творческих коллективов города и области, работали интерактивные площадки и выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества «Город мастеров», проходил блинный фестиваль, традиционные русские народные забавы и творческое соревнование между московским проектом «Играй, гармонь любимая!» и самарским фестивалем «Душа баяна». Также в разгар праздникам гостям представили нового оракула - козу-забияку, которая будет предсказывать исход матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 TM .«Сегодня Масленица прокатилась по всей Самарской области — в большинстве дворов, на всех площадках люди сегодня встречаются, радуются общению, горячим блинам. И радуются, конечно, плодам своего труда, потому что очень много дворов, парков, скверов по всей области благоустроены руками людей, с их непосредственным участием», - сказал Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба администрации Самары.