Богатейший сотрудник Минобороны заработал в пять раз больше Шойгу

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Задекларированной собственности у Ченгаева нет, при этом в пользовании у него квартира площадью 109 кв. м и земельный участок площадью 1000 кв. м. По приказу министра обороны он был назначен руководителем департамента строительства в феврале 2017 года. Сам министр обороны Сергей Шойгу заработал за 2016 год в пять раз меньше — 10,6 млн руб. О своих доходах он отчитался в апреле вместе с правительством. Зарплата начальника Генштаба Валерия Герасимова выросла в сравнении с 2015 годом в два раза и составила 5,9 млн руб.Следующий после Ченгаева по доходам сотрудник ведомства — первый замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский. Его заработок за 2016 год составил 24,4 млн руб. Годом ранее его доход составил всего 2,8 млн руб. В декларации объясняется резкий рост доходов Бурдинского продажей квартиры площадью 133,2 кв. м. Теперь у него в собственности квартира площадью 78 кв. м и легковой автомобиль Hyundai ix55.Замыкает тройку самых обеспеченных сотрудников оборонного ведомства замруководителя департамента жилищного обеспечения Сергей Иванов, который заработал за 2016 год 24,4 млн руб. В его собственности значится только квартира площадью 80 кв. м. В предыдущем году годовой доход Иванова был в семь раз меньше — 3,276 млн руб., разница в доходах в декларации не объясняется.В 2015 году самым богатым сотрудником военного ведомства был руководитель Росвоенипотеки Владимир Шумилин с доходом в 106 млн руб. В отчете за 2016 год его фамилии в списке нет. В начале 2017 года Шумилина сменил бывший заместитель гендиректора Агентства ипотечного жилищного кредитования Андрей Семенюк, чей доход в 2016 году составил 6,5 млн руб.Среди всех сотрудников ведомства самая богатая жена оказалась у замминистра обороны Тимура Иванова. За 2016 год Иванова заработала 55,5 млн руб., кроме того, она владеет несколькими участками общей площадью 10,2 тыс. кв. м, квартирой площадью 317 кв. м, которую она делит с супругом, и дачей. У жены замминистра имеются три легковых автомобиля (Bentley Continental, Aston Martin ​и Hummer H2), а также мотоцикл Harley-Davidson. У Ивановой трое несовершеннолетних детей, у одного из которых, как указано в декларации, в пользовании квартира в Мексике.Сам Тимур Иванов заработал в прошлом году в четыре раза меньше жены (14,2 млн руб.). Он является владельцем еще одной общей квартиры площадью 44,2 кв. м, двух легковых автомобилей (Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz​), одного грузового (Ford Transit), а также двух мотоциклов (Triumph и М72).Вместе с этим семья замминистра Иванова в 2016 году стала богатейшей в этом списке. За год супруги совместно заработали 69,7 млн руб. Семья Шойгу за прошлый год заработала в три с половиной раза меньше — 21,4 млн руб.Жена командующего войсками Восточного военного округа Сергея Суровикина с доходом в 44,021 млн руб. заняла второе место в списке богатейших супругов сотрудников ведомства. В ее распоряжении имеются три квартиры суммарной площадью 479 кв. м, три земельных участка (общей площадью около 4,1 тыс. кв. м), а также дом (686 кв. м), машино-место (12 кв. м) и нежилое помещение (182 кв. м). Суровикина также является обладательницей Lexus RX 350. Ее муж заработал в 2016 году в четыре раза меньше супруги — 10,4 млн руб. У него есть две квартиры общей площадью 623 кв. м, а также легковой автомобиль Dodge Nitro.На третьем месте — жена Бурдинского, замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба. Она заработала в 2016 году 21,5 млн руб. Бурдинская владеет двумя земельными участками общей площадью 11 тыс. кв. м и легковым автомобилем Volkswagen Tiguan.