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Новости /  Общество /  Социум  

Blue Man Group впервые приедет в Россию. Тольятти вошел в список гастрольных городов

8 августа 2018 19:41
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Сегодня открылась продажа билетов на шоу Blue Man Group в Тольятти.
Всемирный гастрольный тур Blue Man Group приедет в Россию осенью этого года. Премьера состоится 20 ноября в Санкт-Петербурге, после чего шоу выступит в Москве и Казани, а затем отправится в Тольятти, где выступления пройдут с 20 по 23 декабря в «Лада-Арена». Новый год группа встретит в Екатеринбурге.

Сегодня открылась продажа билетов на шоу Blue Man Group в Тольятти. Все категории билетов в продаже на сайте www.blueman.ru. В ближайшие несколько недель будут объявлены все города российского тура.

Q Что это такое?

A Blue Man Group – международная компания, работающая в сфере живых развлечений. Более всего известна благодаря новаторским шоу, которые виртуозно соединяют искусство, музыку, юмор и современные технологии. Компания была создана в Нью-Йорке тремя друзьями –
Крисом Винком, Филом Стэнтоном и Мэттом Голдманом. Первое шоу Blue Man Group дебютировало в 1991 году. Сегодня стационарные шоу Blue Man Group можно увидеть в Нью-Йорке, Лас-Вегасе, Бостоне, Чикаго, Орландо и Берлине, а гастрольное шоу Blue Man Group World Tour путешествует по всему миру. Blue Man Group выступает около 3600 раз в год, их шоу с 1991 года посмотрели более 35 миллионов человек. Группа была номинирована на премию Grammy.

Q Почему об этом надо знать?

A Просто потому что Blue Man Group – легендарное шоу, и оно впервые приезжает в Россию. Премьера состоится 20 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге.

Q Хорошо. И чем же так примечательно это шоу?

A Вопрос, скорее, в том, о чем оно, что пытается донести, и как зрители будут чувствовать себя во время происходящего. Из калейдоскопа искусства, музыки, юмора и современных технологий рождается незабываемый гимн единения людей. Шоу воздействует на все чувства
сразу, вовлекает зрителя и его внутреннего ребенка в то, что творится в зрительном зале. В центре событий – 3 блюмена, любопытных синих лысых персонажа, которые взаимодействуют с публикой исключительно мимикой и языком тела, посредством музыки, движения и цвета.

Q А кто такие «блюмены»? И откуда они берутся?

A Блюмены – главные персонажи шоу с синими лысыми головами. Иные, но не пришельцы; умело вызывающие смех, но не клоуны; безмолвные, но не мимы; ударники, но не музыканты. Blue Man Group регулярно проводит кастинги потенциальных блюменов, где ищет
выдающихся физических актеров с прекрасным чувством ритма и музыкальными задатками. Во время шоу блюменов поддерживает группа, состоящая из 4 музыкантов.

Q Мне где-то уже попадались их афиши или постеры, наверное, в одном из городов, где у них стационарные шоу. Чем будет отличаться то шоу, которое приедет в Россию?

A Это будет тот же самый Blue Man Group, но в своем гастрольном исполнении. Более того, в России шоу впервые будет выступать уже только на спортивных аренах, а не в театральных залах. Само шоу, его элементы постоянно меняются и обновляются – появляются новые
истории и музыка, создаются новые музыкальные инструменты, вводятся современные технологии. Очередной раунд обновлений происходит в эти дни в Монреале.

Q Уже известно, где и когда пройдут концерты? И уже можно купить билеты?

A Российская премьера состоится в Санкт-Петербурге 20 ноября 2018 года, после чего шоу поедет в Москву (выступления с 28 ноября по 9 декабря в МСА «Лужники»), Казань (выступления с 12 по 16 декабря в «Татнефть-Арена») и Тольятти (выступления с 20 по 23 декабря в «Лада-Арена»). Новый год группа встретит в Екатеринбурге (шоу будет выступать с 27 декабря 2018 года по 6 января 2019 г. в ДИВС «Уралочка»). Билеты на выступления в этих пяти городах уже можно купить на сайте www.blueman.ru. В ближайшее время будут объявлены все города российского тура, сообщают организаторы ШОУ. 
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Комментарии



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