Блогеры Самарской области пройдут обследование в центре здоровья

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5 апреля с 10.00 до 11.00 в Самарском областном центре медицинской профилактики – Центре общественного здоровья (г. Самара, ул. Фрунзе,75) пройдет акция #ПройдиОбследованиеБесплатно, организованная совместно с Общественной палатой Самарской области. Участникиакции: блогеры Самарской области в сфере здорового образа жизни.В 10.00 главный врач Центра общественного здоровья Александр Муравец расскажет о работе центров здоровья.После беседы блогеры и журналисты смогут пройти обследование в центре здоровья: (антропометрия, кардиоскрининг, определение уровня глюкозы и холестерина, биоимпедансметрия, измерение артериального давления, спирометрия), передает пресс-служба облправительства.