Близорукость - эпидемия 21-го века
1 декабря 2018 16:15
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Офтальмологи предупреждают, что ежедневное пользование компьютером, планшетом и смартфоном ведет к увеличению длины глазного яблока и, как следствие, развитию близорукости (миопии), при которой предметы плохо различаются на дальнем расстоянии. Вместо приближающегося объекта человек видит размытое пятно: изображение формируется не на сетчатке глаза, а перед ней. Проблема заключается еще и в том, что заболевание часто фиксируется у детей дошкольного возраста и учеников младших классов, которые также становятся активными пользователями гаджетов дома и во время учебы.
По данным Национального научно-практического центра здоровья детей Минздрава РФ, в нашей стране нарушение зрения имеют 60% выпускников школ и 10% воспитанников детсадов. Французская оптическая компания Essilor, производитель высокотехнологичных линз для очков Crizal, провела исследование и выяснила, что каждый четвертый ребенок использует гаджеты более трех часов в день, четверо из 10 молодых людей до 35 лет - девять часов, столько же времени - треть людей в возрасте от 36 до 55 лет. Все они находятся в группе риска. Сохранить здоровье глаз призваны инновационные решения и технологии в области защиты, профилактики и коррекции зрения. К ним относятся, например, высокотехнологичные линзы для очков Crizal с технологией фильтрации света Light Scan, которая надежно блокирует излучаемые экранами гаджетов сине-фиолетовые лучи. Длительное воздействие этих лучей вызывает переутомление глаз, симптомами которого являются сухость, резь, ощущение песка в глазах, помутнение зрения, головная боль и боли в надбровных дугах. Регулярное перенапряжение глаз может со временем привести к ухудшению зрения. При этом защитные линзы пропускают полезный сине-голубой свет, который положительно влияет на настроение, память, работоспособность человека, участвует в процессах контроля сна и бодрствования.
В линзах Crizal реализованы и другие инновационные технологии: защита от ультрафиолетового света, царапин, бликов и ослепления ярким светом, а также пыле-, грязе- и водоотталкивающие свойства. Такие бонусы гарантируют долговечность очков и четкое и комфортное зрение в любой ситуации.
Несмотря на наличие доступных и современных способов защиты и коррекции зрения, специалисты все же советуют снизить влияние негативных факторов. Особенно это касается маленьких детей. Медики рекомендуют ограничить использование гаджетов одним часом в день для детей от двух до пяти лет. Именно в этом возрасте, как правило, формируется сильная привычка к девайсам.
Во всем виноваты гены, отсутствие солнца, никотин и сахар
Помимо активного использования цифровой техники, специалисты называют и другие возможные причины близорукости. Римский император Нерон, живший в первом веке, не пользовался гаджетами, однако, говорят историки, был близоруким. На приближенных и гладиаторские бои он взирал через огромный изумруд. Заболевание же известно еще с четвертого века до нашей эры, в своих трудах его упоминал древнегреческий ученый Аристотель (сам термин "миопия" происходит от греческого "прищуриваться"). Аристотель писал, что некоторые люди, чтобы лучше рассмотреть предметы, подносят их очень близко к глазам и прищуриваются. Так из-за чего же в древности у людей развивалась близорукость, если не было компьютеров и смартфонов?
Специалисты считают, что причиной могли стать генетические заболевания. Английские генетики, изучив зрение 280 пар разнояйцовых и 226 пар однояйцовых близнецов и сравнив их геномы, заключили, что близорукость является генетическим заболеванием, пишет журнал "Наука и жизнь" со ссылкой на западные источники. А ученые из Университета Дьюка (США) обнаружили ген RASGRF1, отвечающий за восприятие изображения и передающийся по наследству. Результаты исследования, в котором участвовало более 13 тыс. жителей Австралии, Великобритании и Нидерландов, опубликовал журнал Nature Genetics.
Поэтому если папа носит очки, то и ребенок с большой вероятностью будет иметь проблемы со зрением из-за дефекта этого гена. При этом ученые заявили, что в скором времени наука сможет разработать генетические лекарства от болезни.
Еще одна возможная причина возникновения заболевания - дефицит солнечного света. После исследований в Европе, Австралии и Азии выяснилось, что люди, часто бывающие на воздухе, менее склонны к близорукости, чем любители посидеть в помещении. Ученые предположили, что витамин D благотворно влияет не только на иммунную и нервную системы, но и на глаза. Авторы другой точки зрения советуют отказаться от курения, так как никотин губителен для зрения. По их мнению, он расширяет сосуды, а потом сужает, нарушая питание глаза.
А вот обследования, проведенные среди первобытных племен в Африке, Полинезии и других регионах, показали, что умеренной или сильной близорукостью среди них страдает лишь один человек из тысячи. Как оказалось, в рационе этих людей нет очищенных углеводов - крахмала или сахара. Когда же эти племена пристрастились к хлебу, кашам и сладкому, показатели резко поменялись - уже в следующем поколении доля близоруких увеличилась. По мнению американского биолога Лорена Кордейна, слова которого приводит издание New Scientist, питание очищенными, высокоэнергетическими углеводами приводит к усилению выработки инсулина, который стимулирует рост глазных яблок в длину, отчего и возникает близорукость.
В 2014 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала статистику, согласно которой около 285 млн жителей планеты страдают от нарушений зрения, из них 246 млн имеют пониженное зрение. Самой распространенной причиной заболеваний (43%) являются нескорректированные аномалии рефракции, в том числе близорукость. В докладе отмечается, что 80% всех случаев проблем с глазами можно предотвратить или вылечить. Для этого нужно регулярно посещать офтальмолога, что поможет выявить возможные проблемы на ранних стадиях и принять меры профилактики.
По данным Vision Impact Institute, более 4,5 млрд людей на Земле нуждаются в профессиональной коррекции зрения, свыше 2,5 млрд человек не получают необходимой помощи, 90% из них - жители развивающихся стран или люди с низким уровнем дохода.
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