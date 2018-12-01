Я нашел ошибку
Главные новости: 
Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов объяснил решение отказаться от участия в матче 16-го тура чемпионата России против «Оренбурга».
Шикунов об отмене матча с «Оренбургом»: «Постоял три минуты в теплой куртке и чуть с ума не сошел, а футболистам бегать нужно, дышать»
В настоящее время устанавливаются все личности участников дорожно-транспортного происшествия и другие обстоятельства произошедшего.
В Ставропольском районе столкнулись три иномарки, два человека погибли, пострадали четверо детей
Запуск корабля к МКС запланирован на 14:31 мск 3 декабря.
Ракету с пилотируемым "Союзом МС-11" установили на стартовый стол на Байконуре
С начала зимы вступает в силу ряд изменений в законодательстве.
Налоги, права и маркировка. Что изменится в жизни россиян в декабре
Учитывая динамику понижения температуры к началу матча, было принято решение о переносе матча.
Матч "Оренбург" – "Крылья Советов" перенесен
Подано 2 встречных заявления: от лже-охранника и покупательницы.
Полиция начала проверку по поводу конфликта между охранником и девушкой в тольяттинском магазине
Уже сегодня вечером в сквере на ул. Ленина будет праздничная атмосфера.
В Самаре и в выходные дни продолжается монтаж новогодней иллюминации
Офтальмологи предупреждают, что ежедневное пользование компьютером, планшетом и смартфоном ведет к увеличению длины глазного яблока и, как следствие, развитию близорукости (миопии), при которой предметы плохо различаются на дальнем расстоянии.
Близорукость - эпидемия 21-го века
сегодня  Суббота, 1 декабря, 20:12
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -17 °C, Тольятти  -14 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 01/12:
USD 66.53
-0.1
EUR 75.75
-0.14
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Близорукость - эпидемия 21-го века

1 декабря 2018 16:15
179
Офтальмологи предупреждают, что ежедневное пользование компьютером, планшетом и смартфоном ведет к увеличению длины глазного яблока и, как следствие, развитию близорукости (миопии), при которой предметы плохо различаются на дальнем расстоянии.
К 2050 году 4,8 млрд человек (то есть более половины населения планеты) будут близорукими. Над решением этой проблемы работает такой гигант оптической отрасли, как французская компания Essilor, передает ТАСС.

Офтальмологи предупреждают, что ежедневное пользование компьютером, планшетом и смартфоном ведет к увеличению длины глазного яблока и, как следствие, развитию близорукости (миопии), при которой предметы плохо различаются на дальнем расстоянии. Вместо приближающегося объекта человек видит размытое пятно: изображение формируется не на сетчатке глаза, а перед ней. Проблема заключается еще и в том, что заболевание часто фиксируется у детей дошкольного возраста и учеников младших классов, которые также становятся активными пользователями гаджетов дома и во время учебы.

По данным Национального научно-практического центра здоровья детей Минздрава РФ, в нашей стране нарушение зрения имеют 60% выпускников школ и 10% воспитанников детсадов. Французская оптическая компания Essilor, производитель высокотехнологичных линз для очков Crizal, провела исследование и выяснила, что каждый четвертый ребенок использует гаджеты более трех часов в день, четверо из 10 молодых людей до 35 лет - девять часов, столько же времени - треть людей в возрасте от 36 до 55 лет. Все они находятся в группе риска. Сохранить здоровье глаз призваны инновационные решения и технологии в области защиты, профилактики и коррекции зрения. К ним относятся, например, высокотехнологичные линзы для очков Crizal с технологией фильтрации света Light Scan, которая надежно блокирует излучаемые экранами гаджетов сине-фиолетовые лучи. Длительное воздействие этих лучей вызывает переутомление глаз, симптомами которого являются сухость, резь, ощущение песка в глазах, помутнение зрения, головная боль и боли в надбровных дугах. Регулярное перенапряжение глаз может со временем привести к ухудшению зрения. При этом защитные линзы пропускают полезный сине-голубой свет, который положительно влияет на настроение, память, работоспособность человека, участвует в процессах контроля сна и бодрствования.

В линзах Crizal реализованы и другие инновационные технологии: защита от ультрафиолетового света, царапин, бликов и ослепления ярким светом, а также пыле-, грязе- и водоотталкивающие свойства. Такие бонусы гарантируют долговечность очков и четкое и комфортное зрение в любой ситуации.

Несмотря на наличие доступных и современных способов защиты и коррекции зрения, специалисты все же советуют снизить влияние негативных факторов. Особенно это касается маленьких детей. Медики рекомендуют ограничить использование гаджетов одним часом в день для детей от двух до пяти лет. Именно в этом возрасте, как правило, формируется сильная привычка к девайсам.

Во всем виноваты гены, отсутствие солнца, никотин и сахар

Помимо активного использования цифровой техники, специалисты называют и другие возможные причины близорукости. Римский император Нерон, живший в первом веке, не пользовался гаджетами, однако, говорят историки, был близоруким. На приближенных и гладиаторские бои он взирал через огромный изумруд. Заболевание же известно еще с четвертого века до нашей эры, в своих трудах его упоминал древнегреческий ученый Аристотель (сам термин "миопия" происходит от греческого "прищуриваться"). Аристотель писал, что некоторые люди, чтобы лучше рассмотреть предметы, подносят их очень близко к глазам и прищуриваются. Так из-за чего же в древности у людей развивалась близорукость, если не было компьютеров и смартфонов?

Специалисты считают, что причиной могли стать генетические заболевания. Английские генетики, изучив зрение 280 пар разнояйцовых и 226 пар однояйцовых близнецов и сравнив их геномы, заключили, что близорукость является генетическим заболеванием, пишет журнал "Наука и жизнь" со ссылкой на западные источники. А ученые из Университета Дьюка (США) обнаружили ген RASGRF1, отвечающий за восприятие изображения и передающийся по наследству. Результаты исследования, в котором участвовало более 13 тыс. жителей Австралии, Великобритании и Нидерландов, опубликовал журнал Nature Genetics.

Поэтому если папа носит очки, то и ребенок с большой вероятностью будет иметь проблемы со зрением из-за дефекта этого гена. При этом ученые заявили, что в скором времени наука сможет разработать генетические лекарства от болезни.

Еще одна возможная причина возникновения заболевания - дефицит солнечного света. После исследований в Европе, Австралии и Азии выяснилось, что люди, часто бывающие на воздухе, менее склонны к близорукости, чем любители посидеть в помещении. Ученые предположили, что витамин D благотворно влияет не только на иммунную и нервную системы, но и на глаза. Авторы другой точки зрения советуют отказаться от курения, так как никотин губителен для зрения. По их мнению, он расширяет сосуды, а потом сужает, нарушая питание глаза.

А вот обследования, проведенные среди первобытных племен в Африке, Полинезии и других регионах, показали, что умеренной или сильной близорукостью среди них страдает лишь один человек из тысячи. Как оказалось, в рационе этих людей нет очищенных углеводов - крахмала или сахара. Когда же эти племена пристрастились к хлебу, кашам и сладкому, показатели резко поменялись - уже в следующем поколении доля близоруких увеличилась. По мнению американского биолога Лорена Кордейна, слова которого приводит издание New Scientist, питание очищенными, высокоэнергетическими углеводами приводит к усилению выработки инсулина, который стимулирует рост глазных яблок в длину, отчего и возникает близорукость.

В 2014 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала статистику, согласно которой около 285 млн жителей планеты страдают от нарушений зрения, из них 246 млн имеют пониженное зрение. Самой распространенной причиной заболеваний (43%) являются нескорректированные аномалии рефракции, в том числе близорукость. В докладе отмечается, что 80% всех случаев проблем с глазами можно предотвратить или вылечить. Для этого нужно регулярно посещать офтальмолога, что поможет выявить возможные проблемы на ранних стадиях и принять меры профилактики.

По данным Vision Impact Institute, более 4,5 млрд людей на Земле нуждаются в профессиональной коррекции зрения, свыше 2,5 млрд человек не получают необходимой помощи, 90% из них - жители развивающихся стран или люди с низким уровнем дохода. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
1 декабря 2018  18:19
С начала зимы вступает в силу ряд изменений в законодательстве.
Налоги, права и маркировка. Что изменится в жизни россиян в декабре
С начала зимы вступает в силу ряд изменений в законодательстве.   Социум
95
1 декабря 2018  17:33
Подано 2 встречных заявления: от лже-охранника и покупательницы.
Полиция начала проверку по поводу конфликта между охранником и девушкой в тольяттинском магазине
 Подано 2 встречных заявления: от лже-охранника и покупательницы.   Социум
145
1 декабря 2018  16:15
Офтальмологи предупреждают, что ежедневное пользование компьютером, планшетом и смартфоном ведет к увеличению длины глазного яблока и, как следствие, развитию близорукости (миопии), при которой предметы плохо различаются на дальнем расстоянии.
Близорукость - эпидемия 21-го века
Офтальмологи предупреждают, что ежедневное пользование компьютером, планшетом и смартфоном ведет к увеличению длины глазного яблока и, как следствие, развитию... Социум
176
Весь список

Здравоохранение
30 ноября 2018  14:29
В 2018 году темой Всемирного дня борьбы со СПИД выбран призыв «Знай свой статус», надо отметить, что это очень близко по духу к идее, которую продвигает в Самарском регионе областной СПИД-центр «Знать о ВИЧ-значит жить!».
1 декабря - Всемирный День борьбы со СПИДом
В 2018 году темой Всемирного дня борьбы со СПИД выбран призыв «Знай свой статус», надо отметить, что это очень близко по духу к идее, которую продвигает в... Здравоохранение
395
30 ноября 2018  13:09
В Самаре люди с тяжёлыми заболеваниями восстанавливаются с помощью виртуальной реальности
В Самаре люди с тяжёлыми заболеваниями восстанавливаются с помощью виртуальной реальности
Курсы реабилитации пройдут около 500 больных.  Здравоохранение
255
29 ноября 2018  20:20
Медицинские работники подготовили для жителей Самарской области рекомендации, как уберечь здоровье в морозы, что лучше надеть перед выходом на улицу, как правильно питаться и какие меры профилактики принять сердечникам, чтобы избежать обострения болезни.
Как уберечь здоровье в морозы
Медицинские работники подготовили для жителей Самарской области рекомендации, как уберечь здоровье в морозы, что лучше надеть перед выходом на улицу, как... Здравоохранение
442
Весь список
Новости медицины
29 ноября 2018  13:16
ДНК Анализ
ДНК Анализ
 ДНК или дезоксирибонуклеиновая кислота присутствует в организме всех живых существ. У человека она определяет все наследственные черты, полученные от... Новости медицины
62
25 ноября 2018  11:25
Остеохондроз: суть, симптомы и последствия
Остеохондроз: суть, симптомы и последствия
 Сегодня многие люди имеют проблемы со здоровьем. К сожалению, далеко не все болезни легко вылечить.  Новости медицины
113
16 ноября 2018  10:00
Специалисты больницы им. Н.И. Пирогова провели прием пациентов в «Большеглушицкой ЦРБ»
Специалисты больницы им. Н.И. Пирогова провели прием пациентов в «Большеглушицкой ЦРБ»
 В четверг, 15 ноября, состоялся выезд «узких» медицинских специалистов ГБУЗ «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» в ГБУЗ... Новости медицины
319
Весь список
Туризм
29 ноября 2018  12:35
40% туристов не полетят в Египет, даже если его окончательно откроют После закрытия направления многие по-прежнему на сайте ищут туры в Египет
40% туристов не полетят в Египет, даже если его окончательно откроют
После закрытия направления многие по-прежнему на сайте ищут туры в Египет. Туризм
2112
27 ноября 2018  11:41
46% путешественников терпимо относятся к селфи, если их не задевают селфи-палкой
46% путешественников терпимо относятся к селфи, если их не задевают селфи-палкой
11% ответили, что всегда и везде в путешествиях делают селфи. Туризм
224
27 ноября 2018  10:37
Между Россией и Ямайкой вступает в силу безвизовый режим
Между Россией и Ямайкой вступает в силу безвизовый режим
Стороны ведут постоянный диалог для беспроблемного вступления в силу безвизового соглашения. Туризм
264
Весь список
Образование
1 декабря 2018  13:20
Сегодня на школьном хакатоне будет много лекций и воркшопов.
В Самаре стартовал школьный хакатон
Сегодня на школьном хакатоне будет много лекций и воркшопов.  Образование
190
30 ноября 2018  12:34
Самарский университет впервые вошел в предметный рейтинг Times Higher Education в области компьютерных наук
Самарский университет впервые вошел в предметный рейтинг Times Higher Education в области компьютерных наук
Выход на международный уровень обеспечили результаты научной школы академика Виктора Сойфера. Образование
247
29 ноября 2018  22:56
В настоящее время концепция нового формата СГОАН обсуждается, проводятся переговоры и решаются вопросы финансирования.
СГОАН могут присоединить к СамГТУ
В настоящее время концепция нового формата СГОАН обсуждается, проводятся переговоры и решаются вопросы финансирования.  Образование
486
Весь список

Культура
29 ноября 2018  18:51
Интересные факты о Москве
Интересные факты о Москве
 Практически каждый человек, проживающий в Москве, интересуется в определенной степени новостями своего города.  Культура
60
29 ноября 2018  15:32
30 ноября в Тольяттинском театре кукол пройдет праздничное торжество.
Тольяттинский театр кукол отмечает 45-летие со дня основания
30 ноября в Тольяттинском театре кукол пройдет праздничное торжество.  Культура
326
29 ноября 2018  12:49
Самарцев приглашают на еврейский праздник Ханука
Самарцев приглашают на еврейский праздник Ханука
Будет зажжен светильник и устроен праздничный концерт для взрослых и детей. Культура
221
Весь список
Мода
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
330
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
631
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
1709
Весь список


Видео
30 ноября 2018  14:19
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь.
Социум
319
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
621
9 ноября 2018  11:22
В «Самарской области в магазине упала витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
В «Самарской области в магазине обрушилась витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Происшествия
564
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
1009
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
1100
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
1035
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
925
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
883
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1301
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1691
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1718
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2894
Весь список

Мероприятия
Идём на большой волейбол: в «МТЛ Арене» в рамках чемпионата России по волейболу «Нова» примет «Динамо-ЛО» из Ленобласти
В Самаре стартовал школьный хакатон
Работы молодых самарских фотографов оценили 10 000 человек
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные