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Новости /  Общество /  Социум  

Ближайший соратник и партнер бенефициара «СПЗ-групп» Александра Швиадака Вадим Егиазаров признан банкротом

4 сентября 2018 22:46
47
В отношении него введена процедура реструктуризации долга. Фактически это означает, что в отличии от Швидака, Егиазаров не смог договориться с кредиторами, передает «СО» ОНЛАЙН.
 
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Комментарии



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