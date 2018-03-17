Бизнесмены, фигуранты «кремлевского списка» США, наняли лоббистов для оценки последствий попадания в перечень
17 марта 2018 17:29
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Люди из списка
В конце января 2018 года Минфин США опубликовал доклад во исполнение положений закона США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) со списками российских чиновников, глав госкомпаний и миллиардеров. В него вошло 210 человек, в том числе 96 «олигархов» из российской версии списка долларовых миллиардеров журнала Forbes, включая Шефлера, Гапонцева и Ахмедова. Как подчеркивали авторы доклада, включение физических лиц или организаций в этот доклад и приложения к нему не означает введение против них санкций. При этом министр финансов США Стивен Мнучин отмечал, что в докладе есть еще засекреченная часть и на ее основе как раз могут приниматься решения о дополнительных санкциях в отношении российских граждан.
Очень важные помощники
Юрий Шефлер нанял лоббистскую фирму Covington & Burling, сообщило издание The Hill и следует из документов на официальном портале раскрытия информации о лоббировании в США. В разделе, описывающем конкретные проблемы, для которых необходимы услуги лоббистов, указано, что «консультанты будут проводить работу, связанную с докладом конгрессу, и оценку его последствий для SPI Group и ее основного владельца Юрия Шефлера». Также в документе указаны лоббисты, которые будут непосредственно оказывать услуги: Стюарт Айзенштат (в прошлом занимал посты замминистра финансов США и посла США в Евросоюзе), Алан Ларсон (экс-заместитель госсекретаря США по вопросам экономики, предпринимательства и сельского хозяйства) и Стивен Радмейкер (работал помощником госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями, в сенате и палате представителей конгресса). В SPI Group получили вопросы РБК о причинах обращения к Covington & Burling и ожиданиях от сотрудничества, но на момент публикации ответ представлен не был. В Covington & Burling на запрос не ответили.
В начале марта корпорация Гапонцева IPG Photonics — базирующийся в Массачусетсе производитель волоконных лазеров — наняла лоббистскую фирму McLarty Inbound, чтобы та «помогла клиенту в вопросах, связанных практикой применения статьи 241 закона CAATSA», следует из документов McLarty и документов на портале раскрытия информации о лоббировании. На запрос РБК в IPG Photonics и McLarty Inbound не ответили.
Обратился, но уже к юристам, для подготовки возможных судебных претензий к американским властям и экс-владелец газовой компании «Нортгаз» Фархад Ахмедов. Об этом сам бизнесмен рассказал РБК. «Я первый из российских бизнесменов заявил, что буду оспаривать так называемый кремлевский список. Пока что этот список был переписан из журнала Forbes, но в любом случае я буду отстаивать свою честь и репутацию в американских судах, — сообщил Ахмедов. — Сейчас мои юристы собирают необходимые документы по запросу [юридической] компании Williams&Connolly (она будет представлять интересы бизнесмена, но договор с ней пока не заключен. — РБК) о том, какой ущерб нанес этот список. [Подготовка иска] — это вопрос не одной недели и не одного месяца».
Странное попадание
Сразу после опубликования доклада эксперты указывали на странность попадания в него ряда бизнесменов, например Юрия Шефлера (56-е место в списке Forbes с состоянием в $1,6 млрд). Алкогольный магнат не живет в России с 2002 года, и о его новых масштабных бизнес-интересах здесь ничего не известно. Поводом покинуть страну стало возбужденное против него уголовное дело (за незаконное использование торговых марок). Впоследствии Шефлера объявляли в международный розыск по различным поводам и санкционировали его заочный арест — его обвиняли в контрабанде алкогольной продукции, организации преступного сообщества, а также вновь в незаконном использовании товарных знаков «Столичная» и «Московская», право на выпуск которых принадлежит России. Впоследствии уголовное преследование Шефлера прекратили по всем статьям, кроме последней. В 2013-м уголовное преследование бизнесмена могло прекратиться — тогда Госдума объявила амнистию по ряду статей Уголовного кодекса, связанных с экономическими преступлениями, при условии возмещения ущерба. Бизнесмен возместил ФКП «Союзплодоимпорт» (фактический владелец марок «Московская» и «Столичная») убытки в размере 1,3 млн руб., но предприятие оценило нанесенный ему ущерб значительнее — в 192 млн руб., и в итоге Шефлеру в амнистии было отказано. В 2016-м Мосгорсуд обязал Следственный комитет амнистировать находящегося в розыске бизнесмена Юрия Шефлера, но по состоянию на середину 2017 года требование суда так и не было выполнено.
Несмотря на сложности с производством известной водки в России, Шефлеру удалось сохранить возможность ее выпуска и продажи в других странах, хотя ФКП до сих продолжает судиться с SPI Group в различных юрисдикциях. В некоторых случаях эти попытки успешны: так, российской стороне удалось оспорить права на знак в Болгарии, Бразилии и странах Бенилюкса. Но Шефлер и SPI Group по-прежнему контролирует продажи водки Stolichnaya на крупнейших рынках — США, а также Канады, Австралии, Швейцарии, Великобритании и других стран.
Так же, как и Шефлер, 79-летний Гапонцев давно не живет в России, хотя отношений с ней он не разрывал — в 2011 году ему была присуждена Государственная премия РФ в области науки и технологий, он продолжает заведовать кафедрой фотоники МФТИ. Физику-предпринимателю принадлежит 31% голосующих акций IPG Photonics, которую он сам и возглавляет. Рыночная капитализация компании составляет $13,5 млрд, следует из данных Bloomberg. В этом году, как сообщал источник агентства «Интерфакс», журнал Forbes впервые перевел Гапонцева из числа российских миллиардеров в статус американского с оценкой состояния в $3,2 млрд на текущий момент (в последней опубликованной версии российского рейтинга Forbes в 2017 году его состояние оценивалось в $1,6 млрд). «Американский офис журнала обратился к коллегам из Forbes Russia с предложением забрать Гапонцева в американскую часть списка, аргументировав это тем, что он давно живет в США, является американским гражданином, имеет американский бизнес», — объяснял собеседник агентства.
Третий несогласный с включением в «кремлевский доклад», бизнесмен Фархад Ахмедов, родился в 1955 году в Азербайджане. В 2012 году он продал НОВАТЭКу 49% газовой компании «Нортгаз» более чем за $1,3 млрд. Вырученные деньги он частично потратил на покупку акций НОВАТЭКа, а также ЛУКОЙЛа, «Газпрома», Сбербанка и других компаний. В 2004–2009 годах он представлял в Совете Федерации сначала Краснодарский край, а затем Ненецкий автономный округ. В 2017 году Ахмедов занял 67-е место в российском рейтинге Forbes с состоянием в $1,3 млрд. Как ранее заявлял РБК бизнесмен, с помощью «кремлевского доклада» власти США пытаются «породить в российской элите чувство страха неопределенности и в итоге недовольства руководством страны».
Сомнительный результат
Опрошенные РБК эксперты сомневаются в эффективности лоббирования в данной ситуации. «Что могут сделать в данной ситуации лоббисты, непонятно. Можно было лоббировать непопадание в список, а исключение из списка — это явление, которое пока ни с кем не происходило. Теоретически можно предположить, что кого-то могут исключить из списка, но он появился полтора месяца назад, из него никого не исключали и не добавляли, непонятна даже процедура исключения из этого списка», — говорит партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич. Помимо потенциальной угрозы в виде применения реальных санкций, попадание в «кремлевский доклад» может иметь и косвенные последствия: «Вокруг человека создается некая аура, в его отношении вроде бы рассматривается вопрос принятия санкций, и к взаимодействию с таким лицом американские партнеры начинают относиться с большой осторожностью», — говорит он.
«В ответе № 552 своего FAQ в отношении закона CAATSA Минфин США прямо указал попавшим в «кремлевский список» бизнесменам, что фигурирование в 9-страничном докладе не означает «переезда» в санкционный список. Но желание бизнесменов любыми средствами избежать своего попадания туда очень хорошо понятно», — говорит юрист-международник Сергей Гландин, изучающий вопрос санкций.
Затею с лоббированием он считает «напрасной, даже вредной». «Если прочесть 241-ю статью закона CAATSA, то там черным по белому написаны критерии попадания под санкции: размер состояния и близость к режиму Владимира Путина. В случае с господином Шефлером он подпадает под первый, но не подпадает под второй критерий», — говорит юрист. В OFAC (подразделение Минфина по санкциям. — РБК) сидят далеко не глупые люди, они тщательно собирают информацию о потенциальном фигуранте и, конечно же, заметят желание доказать непричастность к правящему режиму, указывает Гландин, а воздействовать на OFAC через лоббирование все равно бесполезно — «это напрасно выкинутые деньги».
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