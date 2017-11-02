Бизнесмен Евгений Пригожин ответил на обвинения конгресса США в адрес «фабрики троллей»

113

Бизнесмен отказался оценить работу «фабрики троллей» в американском сегменте, «поскольку никак не связан с данной структурой». «Нам неизвестны причины возможного введения новых санкций со стороны США. Мы также не понимаем, какое отношение к расследованиям в официальных инстанциях США имеют фирмы, принадлежащие Евгению Пригожину», — отметил представитель бизнесмена.В США идет расследование о возможном вмешательстве России в выборы президента страны в 2016 году. Среди прочего американские власти подозревают, что Агентство интернет исследований из Санкт-Петербурга создало поддельные аккаунты в социальных сетях Facebook и Twitter и каналы на YouTube, через которые распространяло пропаганду, дезинформацию и другими способами пыталось манипулировать общественным мнением. Это же агентство размещало политическую рекламу на указанных площадках, также направленную на введение в заблуждение американских избирателей. Информацию о том, что это агентство действительно закупало рекламу подтвердили представили Facebook, Twitter и Google во время выступления в конгрессе США.Как писал журнал РБК, ООО «Агентство интернет-исследований» являлось одним из юридических лиц «фабрики троллей» из Санкт-Петербурга, которую предположительно создал и спонсировал петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Работой на выборах в США занимался так называемый «американский отдел» с почти 100 штатными сотрудниками. За два года его расходы в США могли составить $2,3 млн. Отдел создавал и продвигал в социальных сетях сообщества, посвященные расовым вопросам, ущемлению прав меньшинств и другим острым политическим темам.По данным Facebook, 3 тыс. единиц «провокационной рекламы» в Сети в период с июня 2015 по май 2017 года были закуплены Internet research agency (Агентство интернет-исследований) из Санкт-Петербурга. Twitter обнаружил еще 2,7 тыс. подставных аккаунтов, управляемых людьми, имеющими прямое отношение к российскому Агентству интернет-исследований. Во время слушаний в конгрессе США сенатор Дайан Фейнштейн, говоря об Агентстве интернет исследований, заявила, что оно «финансируется близким другом президента России Владимира Путина».Связанные с ресторатором компании, меньше чем за год c конца 2014-го по середину 2015 года выиграли тендеры на 10,3 млрд руб. на клининг в казармах и учебных заведениях Минобороны, а также занимается поставкой питания в московские школы.В декабре 2016 года Пригожин попал в санкционный список Минфина США, а летом 2017-го ограничения были расширены и на его структуры — компании Concord Catering (комбинат питания «Конкорд») и Concord Management and Consulting.Фото: Михаил Метцель / ТАСС