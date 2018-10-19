Бизнес-школа СКОЛКОВО: ПФО вошел в топ-3 по уровню цифровизации в России
19 октября 2018 15:44
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Безоговорочным лидером в Приволжском федеральном округе сегодня является Республика Татарстан с индексом 74,74. Регион занимает второе место по стране, уступая лишь Москве. Причем отставание составляет всего 0,4 пункта. Кроме того, Татарстан демонстрирует более высокую динамику роста, чем столица страны: с начала года показатель вырос на 9,99% (+7,44% у Москвы). При условии сохранения текущих темпов развития в обоих субъектах, Татарстан имеет шансы обойти Москву уже до конца текущего года.
В первую пятерку в ПФО также вошли Республика Башкортостан (71,29, 8-е место в России), Самарская область (67,86, 17-е место), Пермский край (67,22, 19-е место) и Удмуртская республика (62,56, 29-е место).
Индекс «Цифровая Россия» – это первая и на данный момент единственная система измерения текущего состояния и динамики цифровизации страны в целом и отдельных субъектов федерации в частности. Индекс дает возможность государственным структурам выявить опережающие и отстающие регионы и скорректировать политику развития цифровой экономики. Бизнес, в свою очередь, может применять данную систему оценки для выстраивания маркетинговых и продуктовых стратегий цифровой экономики и развития ГЧП проектов в субъектах РФ.
«Цифровая экономика уже превратилась из абстрактных разговоров в конкретные шаги и действия со стороны государства и бизнеса. Важнейшим шагом для развития цифровой экономики является понимание, на каком уровне она сейчас находится в России, и с чего нам необходимо начинать», - говорит Егор Кривошея, старший исследователь Центра финансовых инноваций и безналичной экономики бизнес-школы СКОЛКОВО.
Авторская методология оценки уровня цифровизации разработана Центром Финансовых инноваций и безналичной экономики Московской школы управления СКОЛКОВО на основе существующих подходах к оценке уровня цифровизации и специфике Российской экономики. Учитываются количественные показатели и экспертная оценку, основанная на анализе метаданных, отражающих процессы цифровизации регионов.
Индекс «Цифровая Россия» отражает наличие и успешность инициатив, связанных с цифровизацией на региональном уровне. Общий индекс выводится на основе 7 ключевых субиндексов:
• нормативное регулирование и административные показатели;
• кадры и учебные программы;
• исследовательские компетенции и технологические заделы;
• информационная инфраструктура;
• информационная безопасность;
• экономические показатели;
• социальные эффекты, передает пресс-служба бизнес-школы СКОЛКОВО.
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