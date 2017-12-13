Бизнес счел МВД самым непрофессиональным надзорным органом

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«Сегодня интерпретация давления надзора на бизнес на разных площадках разная. Кто-то говорит: давайте смотреть на число плановых и внеплановых проверок, кто-то говорит про количество штрафов, кто-то — про длительность проверок», — объясняет РБК министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов. Разработка индекса, по его словам, — попытка оценить нагрузку «максимально объективно». Методика будет представлена на конференции «Реформа КНД [контрольно-надзорной деятельности]: первые итоги и новые вызовы», которая начнется в среду, 13 декабря.Опрос проводился в августе–сентябре в 85 регионах, в нем участвовали 10,3 тыс. представителей бизнеса, причем полевыми исследованиями занималась ФСО. Основная часть респондентов (52,5%) — индивидуальные предприниматели, еще порядка 41,4% пришлось на микро- и малые предприятия, на средние и крупные — 3,5 и 2,7% соответственно.В целом итоговый сводный показатель административной нагрузки на бизнес составил 56,1 пункта — но пока сравнивать его не с чем, это «нулевой» замер. Сводный показатель включает две составляющих. Первая — абсолютный показатель административной нагрузки, который учитывает субъективную оценку предпринимателями собственных издержек и их временные затраты на взаимодействие с инспекторами. Второй множитель в формуле сводного показателя — доля добавленной стоимости предприятий того или иного масштаба (малые, средние и крупные) в ВВП.Таким образом, итоговый показатель считается отдельно для каждого вида предприятий в зависимости от их размера, а затем результаты по малым, средним и крупным компаниям суммируются. Из-за такого подхода у крупного бизнеса, например, показатель нагрузки почти в восемь раз выше, чем у малых предприятий. Такая разница может быть связана и с действием моратория на проверки малого бизнеса, полагает замглавы Аналитического центра при правительстве Михаил Прядильников.Методика еще будет дорабатываться, утвердить ее планируется к февралю, говорит Абызов: пока она не учитывает структуру поднадзорных компаний и «не характеризует уровень экономических затрат бизнеса по сопровождению госконтроля».Самой тяжелой для бизнеса практикой при работе с проверяющими оказалось дистанционное взаимодействие с инспекторами надзорных ведомств: ее негативно оценили 72% опрошенных (всего аналитики выделяют девять практик взаимодействия). «Процедуры дистанционного контроля не отработаны в достаточной мере, что связано в том числе с информационной закрытостью большинства организаций. Это уже вопрос информационной культуры и открытости как со стороны самого бизнеса, так и со стороны проверяющих органов», — указывает научный сотрудник Центра технологий госуправления РАНХиГС Алексей Ефремов.Сложности у бизнеса также возникают с актуальностью и правомерностью требований (62% негативных оценок) и с профилактикой нарушений (57%). Реформа КНД пока не завершена, и сейчас сама ее идеология «ориентирована на выявление нарушений и применение санкций», подчеркивает Ефремов. Лучше всего, по данным Аналитического центра, предприниматели оценивают ситуацию с информированностью о требованиях ведомств (59% позитивных мнений).Респондентам также предлагалось оценить практику взаимодействия с надзорными ведомствами по профессионализму его сотрудников. Министерство внутренних дел стало единственным органом КНД, у которого профессионализм его инспекторов отрицательно оценили предприниматели. Разница между негативными и позитивными мнениями (именно по этому критерию эксперты подвели итоги ответов респондентов) о работе сотрудников контрольно-надзорного блока МВД составила 3,6 п.п. с перевесом негатива, говорится в исследовании Аналитического центра. Лучшими по этому критерию стали МЧС (положительные оценки преобладают над отрицательными сразу на 33,1 п.п.), Ространснадзор и Ростехнадзор. Впрочем, «лучшие» и «худшие» надзорные органы по результатам опроса выделить нельзя, он нужен для выявления «болезненных» вопросов в реформе КНД, указывает Прядильников.Инспекция из МВД — «самая нервная для предпринимателей, самая стрессовая проверка», категорична вице-президент «Опоры России» Марина Блудян. Ведомство может подвести любую деятельность предпринимателя «под мошенническую статью», свою роль играет и статья по предоставлению услуг и продаже товаров с нарушением обязательных требований, указывает Блудян: «К вам может прийти милиционер, если у вас неправильно заполнена этикетка». В деятельности предпринимателей «может быть что-то не так», но не стоит это воспринимать именно как мошенничество, заключает она.В то же время негативные оценки профессионализма инспекторов из МВД не помешали этому ведомству войти в тройку лидеров по практике взаимодействия с бизнесом в целом. На первом месте по итоговому результату оказалась ФАС, на втором — Роструд. Отстающими по работе с предпринимателями (по крайней мере с точки зрения самих предпринимателей) стали Росздравнадзор, Ростехнадзор и Ространснадзор (число положительных оценок их работы, впрочем, все равно превышает число негативных).За год реформы госконтроля, которая идет в рамках приоритетного проекта по контролю и надзору, число плановых проверок снизилось на 44%, говорится в материалах «открытого правительства» к конференции, а 60% подконтрольных субъектов не будут включены в план проверок в дальнейшем. Но сейчас на 450 тыс. плановых проверок приходится 1 млн внеплановых, оценивает Абызов. Впрочем, если в их число не включать поручения президента и правительства и проверки из-за высоких рисков для жизни, внеплановых окажется вдвое меньше.Президент Владимир Путин в августе поручил сократить число внеплановых инспекций до 30% от плановых; это может привести к последующему росту плановых проверок, считает Абызов, но это положительный знак, так как они реализуются с учетом риск-ориентированного подхода (то есть затронут в основном высокорисковые объекты). Законопроект по переходу от «палочной системы» к системе оценки рисков ранее внесло в Госдуму правительство, но, как писал РБК, он не будет распространяться на оперативно-разыскные мероприятия, надзор за исполнением уголовных наказаний, при производстве по делам об административных правонарушениях, работе полиции по обеспечению соблюдения ПДД, налоговый, валютный и таможенный контроль и т.д.За год реформы бизнес внес более 400 предложений по пересмотру требований надзорных ведомств, говорится в материалах «открытого правительства». Пока правительство и надзорные ведомства согласились на пересмотр 110 требований, по остальным пока требуются дополнительные заключения, уточняет Абызов.«Реформирование контрольно-надзорной деятельности пока не стало элементом системной регуляторной политики, то есть у нас совершенствование нормотворчества и правоприменения идут отдельно, это процессы идут параллельно, администрируются разными органами, и, соответственно, из-за этого возникают проблемы», — считает Ефремов.Фото: Александр Щербак / ТАСС