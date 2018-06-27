Бизнес предложил премьер-министру Медведеву снизить ставку взносов в Пенсионный фонд за работающих пенсионеров
27 июня 2018 14:05
116
«На фоне роста продолжительности жизни, дефицита кадров, который вызван демографическим провалом 1990-х, повышение пенсионного возраста вполне логично, здесь мы логику поддерживаем. Однако действительно факт, что работодатели не всегда охотно берут на работу людей предпенсионного возраста», — сказал Репик.
«В этом контексте бизнес предлагает максимально подумать над стимулированием занятости в этом сегменте через, например, сокращение пенсионных взносов для работающих пенсионеров, чтобы для работодателей было более логично сохранять на работе данные категории граждан», — сообщил глава «Деловой России». По его словам, это предложение поддержали и другие бизнес-объединения. Минтруд на момент сдачи материала не предоставил РБК комментарий по этому вопросу.
«Мера вполне может быть рассмотрена, на этапе внедрения реформы лишний стимул для работодателей по сохранению занятости для работающих пенсионеров не повредит», — сказал директор Научно-исследовательского финансового института Минфина Владимир Назаров. Однако если бизнесу будут представлены значительные льготы по взносам, это может привести как к существенным выпадающим доходам ПФР (компенсировать их потом придется федеральному бюджету), так и к уклонению от уплаты взносов, предупредил он. По оценке экономиста, при снижении ставки страховых взносов для работающих пенсионеров на 1 п.п. ПФР недополучит около 20 млрд руб. «Если ограничиться той категорией людей, которые должны были выйти на пенсию, но которым повысили пенсионный возраст, это будет значительно дешевле», — отметил Назаров.
Ранее само правительство предложило на бессрочной основе зафиксировать тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС) в размере 22% с предельной величиной базы для обложения взносами и 10% сверх предельной величины. В настоящее время постоянный тариф формально составляет 26%, но на деле власти используют льготную ставку 22% и все время ее продлевают.
Кроме того, на совещании было предложено засчитывать часть затрат бизнеса на добровольное медицинское страхование сотрудников старших возрастов в тариф ОМС. «Самое главное, почему бизнес часто предпочитает 30-летнего сотрудника 60-летнему, — это, конечно, не компетенции, потому что у 60-летнего они выше, у него больше опыт, а именно здоровье», — отметил Репик. По его мнению, такая мера, как и льгота на размер взносов, «будет сильно стимулировать работодателей сохранять у себя в коллективе лиц уже старшего возраста».
Минздрав еще не рассматривал это предложение. «При поступлении министерство примет участие в его рассмотрении совместно с экспертным сообществом», — сообщили РБК в его пресс-службе.
Зачет расходов на ДМС для пожилых работников может привести к существенному недофинансированию Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), сказала РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. «Работодатели и так вносят в ФОМС только одну треть от его бюджета, остальные две трети, за пенсионеров и за безработных, вносят регионы. И если за будущих пожилых людей, которые не будут выходить на пенсию в привычный нам возраст, не будут платить регионы, а работодатели будут платить меньше — ФОМС может потерять в деньгах», — объяснила она.
Сам Медведев, открывая совещание во вторник, заявил: «Возраст ни в коем случае не должен быть причиной для увольнения, дискриминация в трудовых отношениях по возрасту у нас законодательно запрещена». «Нам очень важно не потерять ни одного профессионала и приложить все усилия, чтобы у людей в зрелом возрасте не было проблем при приеме на работу», — добавил он.
Помимо предложений бизнеса правительство будет рассматривать и другие меры поддержки занятости пенсионеров. Медведев, в частности, напомнил на совещании о программах переобучения.
Кроме того, Минтруд ранее разработал проект закона, предполагающий увеличение размера пособия по безработице до уровня прожиточного минимума за счет уменьшения сроков и изменения условий выплат. В случае его принятия максимальный размер пособия может превысить 11 тыс. руб., а минимальный — 3,3 тыс. руб.
О повышении пенсионного возраста Медведев объявил в середине июня. С 2019 года возраст выхода на пенсию будет увеличиваться и достигнет 65 лет для мужчин в 2028 году и 63 лет для женщин в 2034 году. Переходный период пенсионной реформы продлится десять лет для мужчин и 16 лет для женщин (он затронет мужчин 1959 года и младше и женщин 1964 года и младше). По расчетам властей, пенсии для нынешних пенсионеров благодаря пенсионной реформе будут увеличиваться на 1 тыс. руб. в год.
Фото: Олег Яковлев / РБК
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
27 июня 2018 16:16
Социум
67
27 июня 2018 15:36
Во время встречи обсуждены актуальные вопросы деятельности службы судебных приставов на территории Самарской области. Социум
110
27 июня 2018 15:17
Социум
86
Здравоохранение
27 июня 2018 12:16
Врачи дадут индивидуальные рекомендации. Здравоохранение
149
27 июня 2018 10:45
Речь идет о поясничной артропластике. Здравоохранение
286
27 июня 2018 09:32
Оно будет стерилизовать медицинские инструменты и белье в объеме 60000 биксов в год. Здравоохранение
219
Новости медицины
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
64
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
191
8 мая 2018 16:24Выбор роддома
Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка. Новости медицины
179
Туризм
26 июня 2018 12:36
Это миниатюрные копии деревянных наличников домов старой Самары. Туризм
431
25 июня 2018 09:31
Самарцы обсуждают, стоит ли оставить ее так на будущее после ЧМ. Туризм
426
24 июня 2018 10:59
Над центром города один за другим появляются необычные воздушные объекты. Туризм
543
Образование
27 июня 2018 16:31
Наибольшее количество наивысших результатов на ЕГЭ показали выпускники Самарского медико-технического лицея (5 результатов) и гимназии №1 (4 результата). Образование
33
26 июня 2018 21:10
Дмитрий Азаров также пожелал выпускникам осознанно и ответственно подойти к выбору будущей профессии. Образование
488
26 июня 2018 15:55
Новая разработка холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех позволит обеспечить производство этих высокотехнологичных приборов из отечественных... Образование
349
Культура
27 июня 2018 13:47
Организаторы познакомят самарских слушателей с зарубежными артистами. Культура
170
27 июня 2018 12:57
30 июня - 4 июля. Культура
136
27 июня 2018 11:39
Как всегда на Сабантуе зрителей ждет разнообразная концертная и спортивная программа. Культура
168
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
740
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1040
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
992
Видео
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
1683
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
602
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
682
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
158
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
108
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
114
Фоторепортажи
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
987
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2308
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
99
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
493
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
778
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
946
Мероприятия