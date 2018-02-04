Бизнес-омбудсмен Титов провел в Лондоне встречу со скрывающимися от российского правосудия бизнесменами
4 февраля 2018 16:07
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Титов, по словам одного из собеседников РБК, предлагал обращаться к нему за помощью в решении юридических проблем, продвигал Партию роста, рекламировал стратегию Столыпинского клуба и рассказывал о деятельности на посту омбудсмена. Он говорил, что есть «проблема в народе» и без Путина «все будет хуже, потому что выберут какого-нибудь [основателя ЛДПР Владимира] Жириновского», рассказал РБК один из участников встречи.
«Про Путина говорил, что проблема не в нем, а в системе», — подтвердил содержание разговора другой собеседник РБК, присутствовавший на встрече в Пушкинском Доме, уточнив, что, по мнению Титова, без Путина Россию ждали бы «Майдан и украинский сценарий».
Некоторые бизнесмены жаловались Титову на свои проблемы. Например, бывший вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов сказал, что рейдеры у него отобрали компанию «Нафтатранс» и при помощи возбуждения уголовного дела удерживают его вне России. «Титов ответил, что они не помогают при возбуждении дел против кого бы то ни было, и предложил быть медиатором в споре, — сказал РБК один из участников встречи. — Локтионова это, естественно, не удовлетворило».
Источник добавил, что в то же время Титова благодарил Чичваркин за то, что омбудсмен «за него вписался», когда экс-владельца «Евросети», по его словам, преследовали силовики. «Чичваркин сказал, что лично благодарен Титову, но «мы же понимаем, что в стране ничего не поменяется, пока есть Путин». Тут Титов и заговорил о том, что «Путин ни в чем не виноват», — сказал РБК один из участников встречи.
«Чаще всего уголовное преследование этих людей совершенно необоснованно, его цель — надавить или отнять бизнес, — прокомментировал РБК Титов свою поездку в Лондон. — Все они хотят вернуться на родину, работать и не чувствовать себя в опасности. И они обратились ко мне за помощью и юридической защитой». По его словам, вопрос не только в том, как защитить предпринимателей от незаконного преследования, но и в том, что надо менять уголовное законодательство и систему судопроизводства. Титов убежден, что «хозяйственные споры должны решаться не в уголовном, а исключительно в гражданско-правовом поле», и за ошибки предприниматель должен платить деньгами, а не своей жизнью и рабочими местами.
«Мы рассчитываем на лондонский электорат, конечно, там большой потенциал, многие голосуют, — объяснил источник РБК, близкий к руководству Партии роста. — Но главное — это переговоры, которые будут в Оксфорде, с элитами. Титов — та фигура, которая может выступить в роли миротворца, — его положительно воспринимают на Западе».
В воскресенье Титов проведет закрытые консультации с британскими экспертами в Оксфорде, темой встречи станет урегулирование российско-западных отношений. «Встреча проходит по инициативе лорда Раймонда Асквита, — сказал РБК источник, близкий к организаторам встречи. — Он коротко встречался с Титовым в прошлый его приезд в Лондон, и тогда они договорились о новой встрече». Асквит — отставной британский дипломат, ныне член палаты лордов — его прадед в начале XX века был премьером Великобритании. По данным Daily Telegraph, Раймонд Асквит — являлся главой резидентуры Ми-6 в Москве и лично отвечал в 1985 году за вывоз из России работавшего на британскую разведку офицера КГБ Олега Гордиевского. Гордиевский считался одним из самых важных агентов британской разведки в рядах советских спецслужб.
Фото: Александр Новиков / Интерпресс / ТАСС
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