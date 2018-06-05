Библиотека приглашает самарцев на Литературную ночь
5 июня 2018 16:15
В этом году тема Литературной ночи в Самаре приурочена к 125-летию со дня рождения Владимира Маяковского. Творчество этого поэта станет лейтмотивом всего мероприятия.
Начнется программа с открытия выставки советских сатирических плакатов «Окна РОСТА». В острых, легко запоминающихся текстах «Окон РОСТА» нашел яркое отражение публицистический талант Маяковского.
Поэтический свободный микрофон «Во весь голос!» предоставит возможность продекламировать любимые стихотворения поэта и проявить свои актерские способности. Кстати, сам Владимир Маяковский любил читать стихи на публику и отличался эффектной, а порой даже эпатажной манерой исполнения.
На мастер-классе художника Николая Воронина все желающие познакомятся с техникой создания гравюры на линолеуме. Возникшая на рубеже XIX-XX веков техника быстро сделалась довольно популярной среди художников. С ней работали такие мастера, как Борис Кустодиев, Александр Дейнека, Анри Матисс, Пабло Пикассо, Морис Эшер и многие другие. Под руководством Николая участники мастер-класса смогут изготовить собственную линогравюру.
С поэтической программой выступят талантливые самарские авторы - Алексей Ларин и Татьяна Губанова.
Завершит вечер музыкальное выступление Юрия Бабединова.
Также гостей Литературной ночи ждут необычные викторины, кинопросмотры и многие другие увлекательные события.
Место действия: проспект Ленина, 14 (Самарская областная юношеская библиотека).
ПРОГРАММА:
18:00 – открытие выставки советского плаката «Окна РОСТА»
19:00 – поэтический свободный микрофон «Во весь голос!»
20:00 – мастер-класс по линогравюре от художника Николая Воронина
21:00 – поэзия Алексея Ларина и Татьяны Губановой
22:00 – музыкальное выступление Юрия Бабединова
Приглашают всех жителей и гостей города.
Вход – свободный, сообщает пресс-служба СОУНБ.
Фото: соцсети
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