Библиотека приглашает самарцев на Литературную ночь

В этом году тема Литературной ночи в Самаре приурочена к 125-летию со дня рождения Владимира Маяковского. Творчество этого поэта станет лейтмотивом всего мероприятия.Начнется программа с открытия выставки советских сатирических плакатов «Окна РОСТА». В острых, легко запоминающихся текстах «Окон РОСТА» нашел яркое отражение публицистический талант Маяковского.Поэтический свободный микрофон «Во весь голос!» предоставит возможность продекламировать любимые стихотворения поэта и проявить свои актерские способности. Кстати, сам Владимир Маяковский любил читать стихи на публику и отличался эффектной, а порой даже эпатажной манерой исполнения.На мастер-классе художника Николая Воронина все желающие познакомятся с техникой создания гравюры на линолеуме. Возникшая на рубеже XIX-XX веков техника быстро сделалась довольно популярной среди художников. С ней работали такие мастера, как Борис Кустодиев, Александр Дейнека, Анри Матисс, Пабло Пикассо, Морис Эшер и многие другие. Под руководством Николая участники мастер-класса смогут изготовить собственную линогравюру.С поэтической программой выступят талантливые самарские авторы - Алексей Ларин и Татьяна Губанова.Завершит вечер музыкальное выступление Юрия Бабединова.Также гостей Литературной ночи ждут необычные викторины, кинопросмотры и многие другие увлекательные события.Место действия: проспект Ленина, 14 (Самарская областная юношеская библиотека).ПРОГРАММА:18:00 – открытие выставки советского плаката «Окна РОСТА»19:00 – поэтический свободный микрофон «Во весь голос!»20:00 – мастер-класс по линогравюре от художника Николая Воронина21:00 – поэзия Алексея Ларина и Татьяны Губановой22:00 – музыкальное выступление Юрия БабединоваПриглашают всех жителей и гостей города.Вход – свободный, сообщает пресс-служба СОУНБ.Фото: соцсети