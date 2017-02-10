Бесплатная приватизация жилья будет бессрочной

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По состоянию на 31 декабря 2016 года с момента начала ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) Управление Росреестра по Самарской области зарегистрировало права почти на 600тысяч объектов недвижимости на основании договоров передачи жилых помещений в собственность граждан. Наибольшее количество жилых помещений, права на которые зарегистрированы, расположены в Самаре, Тольятти, Сызрани и Сызранском районе, Новокуйбышевске, Чапаевске, Жигулевске, Отрадном, Кинеле и Кинельском районе.- При принятии решения о том, стоит ли приватизировать жилье, необходимо знать, что собственник приобретает возможность распоряжаться своим имуществом: продать, подарить, завещать, заложить для получения кредита, - говорит начальник отдела регистрации объектов недвижимости жилого назначения Управления Росреестра по Самарской области Ольга Герасимова. - При этом возникает бремя расходов: уплата налога, плата за содержание общего имущества и на капитальный ремонт многоквартирного дома. Права нанимателя жилья четко регламентированы Жилищным кодексом РФ: он может проживать в квартире, сдавать ее в поднаем или прописывать новых жильцов.В Управлении Росреестра также разъяснили: если право на приватизацию возникает на основании сделки с органами государственной власти и местного самоуправления, указанные органы обязаны самостоятельно направлять заявление огосударственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в срок не позднее пяти рабочих дней с даты совершения такой сделки. В соответствии с вступившим в силу 1 января 2017 года законом «О государственной регистрации недвижимости» общий срок государственной регистрации прав составляет семь рабочих дней с момента приема документов регистрирующим органом, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.