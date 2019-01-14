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Новости /  Общество /  Социум  

Беспилотники превращаются в опасное оружие

14 января 2019 16:47
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Террористы и радикалы всё чаще используют их в своих целях. Разбираемся в истории появления дронов-смертников и вариантах борьбы с ними.
Генштаб Вооружённых сил Йемена едва не был обезглавлен, а виной тому стал небольшой начинённый взрывчаткой беспилотник. Дрон взорвался во время проведения военного парада, убив шестерых и ранив 20 человек. Всё чаще беспилотные летательные аппараты в руках повстанческих или террористических групп становятся средством доставки смертоносных зарядов. Лайф разобрался в истории появления дронов-смертников и вариантах борьбы с ними.

От "торпед" Теслы до китайских "игрушек"

Несмотря на всеобщее представление, что беспилотники стали использоваться в качестве оружия в современном мире, на самом деле первые боевые дроны начали разрабатываться ещё в XIX веке. Правда, прежде всего создавались плавающие дроны, по аналогии с управляемыми торпедами. В частности, этими разработками занимался и Никола Тесла.

Расцвет разработок ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пришёлся на годы развития авиации и радиотехники в начале XX века, достигнув своего апогея во время Второй мировой войны. Лидерами стали США с их беспилотным бомбардировщиком TDR-1 и Германия, создавшая прообраз будущих крылатых ракет — "Фау-1".

После окончания Второй мировой войны разработка ударных беспилотников практически остановилась. По мнению военных, прежде всего американских, затраты на производство подобной техники были несопоставимы с той малой эффективностью, которую демонстрировали дроны. Потому в течение долгого времени беспилотники использовались как мишени для учений ПВО или для нужд разведки.

С развитием систем связи и компьютерных технологий, в первую очередь с появлением системы GPS, начался новый этап развития беспилотных систем. Кроме того, американские военные пересмотрели своё отношение к ударным БПЛА. Ведь использовать беспилотники оказалось выгоднее, чем тратить крылатую ракету стоимостью в несколько миллионов долларов на палатку с террористами. Тем более что современные дроны одновременно стали выполнять и роль разведчиков.

Лишь с 2010 года начался резкий рост рынка гражданских БПЛА. Обусловлен он прежде всего тем, что значительно упала себестоимость материалов для производства дронов. БПЛА всевозможных размеров и модификаций, большинство из которых собираются в Китае, сейчас может купить практически любой человек. Таким образом дроны стали использоваться и в военных конфликтах террористическими или повстанческими организациями, которые ранее не имели доступа к подобным технологиям.

Опасность с неба

Малые размеры, негромкий звук работы и возможности прицельного сброса боезаряда сделали дроны идеальным оружием для боя в городских условиях. Самым ярким примером можно считать бои за иракский город Мосул в 2016 году. Террористы ИГИЛ* прикрепляли к дронам бомбы, зачастую это были обычные гранаты для подствольных гранатомётов, снабжённые пластиковыми стабилизаторами для ровного падения. Затем БПЛА зависал над техникой или скоплением солдат иракской армии, после чего осуществлялся сброс.

А вот в Сирии боевики чаще использовали дроны-смертники. Как правило, это были самодельные беспилотники, начинённые взрывчаткой. Смена тактики и технологии нападения была вызвана тем, что одной из целей террористов была российская военная база Хмеймим. В условиях работы нашей ПВО у боевиков не было шанса незаметно подлететь и зависнуть над её территорией, чтобы осуществить подрыв. Тогда террористы решили прорывать оборону массовой атакой заминированных БПЛА. К счастью, военным удаётся сбивать их раньше, чем нападение может привести к человеческим жертвам.

— Как правило, дроны уничтожаются любыми подручными средствами. Когда беспилотник появляется внезапно, да и если он камикадзе, перехватить его очень сложно. Но лучше, если будет осуществлён перехват. Потому что будет возможность понять, откуда он взялся. Это важно. Поэтому наши военные, когда дроны атаковали базу Хмеймим, старались их перехватывать и сажать. Чтобы понимать, откуда они летели, кто их направлял, — рассказал Лайфу о технологии отражении атак дронов в Сирии военный эксперт Иван Коновалов.

Как ни странно, но позже к тактике ИГИЛ* прибегли и украинские военные. По сообщениям представителей Вооружённых сил ДНР и ЛНР, ополченцы неоднократно фиксировали использование гражданских дронов, переделанных для несения гранат или мин. Один из таких беспилотников бойцам Народной милиции ЛНР удалось сбить прямо перед тем, как на их позиции была сброшена граната Ф-1.

Также использовать дроны начали и различные радикальные группы. В том числе и для покушений. В частности, во время выступления президента Венесуэлы Николаса Мадуро на параде в Каракасе недалеко от сцены прогремел взрыв. Служба безопасности президента заметила неизвестный беспилотник, приближавшийся к сцене, и попыталась его сбить. Оказалось, что дрон нёс боезаряд.

Аналогичный метод покушения на первых лиц страны произошёл на днях в Йемене. Дрон также взорвался во время проведения парада вблизи трибуны, где в тот момент находились глава Генштаба, его заместитель, глава военной разведки и другие высокопоставленные военные. Неизвестно, пострадал ли кто из представителей Генштаба, но помимо них погибли шесть и ранения получили 20 человек. По предварительным данным, атаку совершило хуситское радикальное движение "Ансар Аллах". В итоге это нападение грозит обернуться новым витком военного конфликта в Йемене.

Но гражданские беспилотники стали использовать не только для взрывов или целенаправленных покушений, но и для сбоя работы инфраструктуры. 20 декабря 2018 года руководство лондонского аэропорта Гатвик экстренно запретило полёты. На территории воздушной гавани были обнаружены несколько неустановленных беспилотников. Запрет на вылет и посадку был введён, чтобы не допустить авиакатастрофы, если самолёт вдруг столкнётся с дроном, объяснили позднее представители аэропорта.

Никто не пострадал, а дроны улетели через некоторое время. Но более 100 тысяч пассажиров вынуждены были ожидать свои рейсы, а сами авиакомпании, соответственно, несли убытки.

Всего через несколько недель история повторилась, но уже с другим лондонским аэропортом — Хитроу. Руководство также вынуждено было приостановить взлёт и посадку воздушных судов.

Как бороться?

Главной проблемой абсолютного большинства гражданских беспилотников является отсутствие защиты от электронных помех. Поэтому даже самые простые системы подавления радиосигналов способны "обезоружить" (остановить неразрешённую съёмку или доставку подозрительного груза. —Прим. ред.) или вовсе сбить дрон на землю. В частности, такими системами снабжены некоторые отечественные аэропорты, чтобы их не коснулась судьба лондонских Хитроу или Гатвика.

Естественно, прежде всего подобные системы радиэлектронной борьбы (РЭБ) есть у российских военных. А с весны 2019 года компактные устройства борьбы с дронами-нарушителями начнут появляться и у российских правоохранительных органов.

Другой распространённой проблемой гражданских моделей дронов является малая скорость движения или малая манёвренность. Что делает их идеальной мишенью для таких средств ПВО, например, как российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1". Они же, кстати, входят в состав противовоздушной обороны российских военных баз в Сирии.

В США также озабочены вопросом противоборства с дронами, оказавшимися не в тех руках. Помимо классических средств борьбы против беспилотников предлагается использовать тоже беспилотники, но вооружённые лазерами, сетками или дробовиками (для увеличения площади поражения. — Прим. ред.).

Впрочем, есть и совсем необычные методы борьбы с дронами. Например, голландская полиция в течение последних нескольких лет изучает возможности противодействия БПЛА малых и средних размеров при помощи специально обученных птиц. По задумке специалистов, орлов или подобных им хищных птиц можно обучить хватать лапами или сбивать дроны во время полёта.

— Техника применения [преступниками] гражданских беспилотников разнообразна. Безусловно, есть опасность в том, что средства слежения, которые занимаются мониторингом воздушного пространства, прежде всего нацелены на серьёзную технику, а не на мелкие дроны или квадрокоптеры. На примере инцидента с Мадуро. Сейчас, конечно, при любой торжественной акции, особенно если это военный парад, воздушное пространство прикрывается средствами слежения. Но и визуальное наблюдение необходимо постоянно. Но главное — нужно быть вообще готовым применить средства для остановки беспилотника, — подытожил директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

* Организация запрещена на территории РФ по решению Верховного суда. 
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