Бесконтрольный «Росконтроль»: как частная компания манипулирует спросом на продукты питания
1 ноября 2018 15:21
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ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ
Любите сметану, но не знаете, какая лучше? В этом году сразу две организации проверили ее качество - результаты некоторых производителей отличаются диаметрально. Тест, проведенный фирмой «Росконтроль», нашел в сметане «Простоквашино», «Ростагроэкспорт», «Благода» крахмал, фосфаты и даже вредные микроорганизмы. А вот организация Роскачество оценила продукт тех же самых производителей на высший балл.
Кому верить?
Роскачество - государственная, учреждена Минпромторгом.
«Росконтроль» к госпроверкам отношения не имеет - частная компания с плохой репутацией.
Из письма Роспотребнадзора в редакцию «Комсомолки»:
«Организация «Росконтроль», известная манипулированием потребительским мнением, судебными делами с производителями продукции и скандальными проверками, активно пытается продвигать результаты своих «проверок» в средства массовой информации… Недопустимо формировать негативное отношение к продукции на основе сомнительной организации» На моей памяти это первый случай, чтобы федеральный орган по своей инициативе рассылал журналистам такие предупреждения.
Еще в сентябре 2016 года Арбитражный суд Москвы постановил, что «Росконтролю» надо поменять название. Без разрешения Минюста частные организации не могут использовать полные или сокращенные наименования органов власти, субъектов страны («Рос», «Мос», «Гос» и так далее). У «Росконтроля» такого разрешения нет. Но компания придумала, как сохранить узнаваемое имя. Юрлицо переименовали в «Агентство рк-медиа». И теперь «Росконтроль» - это название «сетевого издания», учрежденного агентством. Формально проверку качества товаров проводит одна структура, а «Росконтроль» как издание только сообщает об этом. Но в такие тонкости никто не вникает: СМИ распространяют новости об «исследованиях «Росконтроля».
ГЛАВНОЕ - КАК ПОСЧИТАТЬ
Ладно бы дело было в одном названии - есть вопросы к качеству исследований.
«Организация трактует само понятие фальсификата в противоречии с российским законодательством, а по протоколам испытаний невозможно установить, где и в каких условиях отбирались пробы», - говорится в письме Роспотребнадзора.
Роскачество в разных магазинах покупает несколько десятков одинаковых товаров одного производителя, отправляет их по разным лабораториям, а потом подводит итоги на основании всех тестов.
А «Росконтроль» берет с полки 3 - 4 пачки товара (допустим, сметаны), отправляет ее в лабораторию, в конце делает вывод о качестве всего производства на основе, по сути, единственной пробы.
- Мы осторожно относимся к выводам, сделанным на основе одного измерения, - рассказала «КП» завлабораторией технохимического контроля Института молочной промышленности (именно здесь «Росконтроль» исследовал сметану) Елена Юрова. - Для подведения каких-то итогов надо знать размер партии, все образцы должны быть из одной поставки, необходимо учитывать условия хранения на полке. У нас нет данных, соблюдает ли эти условия «Росконтроль».
Институт молочной промышленности признает, что исследовал для «Росконтроля» ту же сметану, но всячески открещиваются от дальнейших выводов о качестве товара.
КТО В СУД, КТО В ИГНОР
На сайте «Росконтроля» можно посмотреть результаты. Товарам присваивается цвет: зеленый, желтый, черный. В зеленой зоне - хорошие продукты, в черной - плохие.
Производители по-разному реагируют на критику.
- Наша вода Bonaqua в черном списке, - рассказал «КП» пресс-секретарь Coca-Cola Владимир Кравцов. - В бутылке нашли чуть ли не следы водопроводной воды. Стали разбираться - выяснилось, что воду из нашей бутылки перелили в другую тару и только потом сдали в лабораторию. Так не делается. Для сравнения, у государственного Роскачества Bonaqua получила высшую оценку за «опережающий стандарт качества».
По словам Кравцова, фирма просто не реагирует на деятельность «Росконтроля». Не все могут похвастаться такой выдержкой.
Кондитерская фабрика «Победа» утверждает, что тест качества ее конфет был проведен с ошибкой. Продукцию занесли в черный список якобы из-за недостаточного содержания какао-масла в шоколаде. Три повторные экспертизы, пробы на которые были отобраны совместно с представителем «Росконтроля», никаких нарушений не нашли. Но «Росконтроль» отказался дать опровержение. По словам генди ректора «Победы» Ольги Муравьевой, после этого кондитеры перестали обращать внимание на сообщения журналистов от имени «Росконтроля».
Вообще «Росконтроль» много кому проигрывал суды. Среди них «Сады Придонья», «Дикси», «Королевская вода», Gulliver (детская одежда).
УТРОМ ЭКСПЕРТИЗА, ВЕЧЕРОМ ДЕНЬГИ
Известно, что «Росконтроль» получает деньги от платной проверки качества.
- Газировка Coca-Cola попала в зеленый список, - рассказал «КП» Владимир Кравцов. - Нам сообщили о праве использовать на этикетке знак качества «Росконтроля». Но чтобы сохранить знак, надо регулярно оплачивать экспертизы, организованные «Росконтролем». Мы даже не стали отвечать.
Это не единичная история.
- Они («Росконтроль») позвонили в нашу компанию, а затем прислали письмо с предложением заключить договор о платном контроле за качеством, - рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) гендиректор кондитерской фабрики «Победа» Ольга Муравьева. - Они бы брали нашу продукцию на тесты, а мы бы оплачивали исследования. Но узнать, во сколько это нам обойдется, не получилось - мне сказали, что цену назовут уже после исследования. Мы отказались.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
«Нашу работу оплатят потребители»
Глава «Росконтроля» Вадим ГИТЛИН описал «Комсомолке» схему заработка компании.
- Вадим Борисович, почему вас так не любит Роспотребнадзор?
- У нас рабочие отношения - на наши обращения ведомство реагирует. Организации не нравится интерпретация результатов исследований, когда на небольшой выборке делаются выводы о состоянии целой отрасли. Мы информацию подаем корректно: проверили столько-то, выявили столько-то и т. п. Дальше СМИ это часто искажают.
- Производители жалуются, что «Росконтроль» предлагает им за деньги следить за качеством.
- Подтвердить качество продукции можно только через испытания в лабораториях. Если вы что-либо производите, то будьте добры подтверждать качество и безопасность своей продукции, как того требует закон, и это стоит денег, и оплачивает их заявитель.
- На что существует организация?
- Сейчас нам заказывают проведение проверок разные организации. В ближайшее время мы планируем расширить сравнительные испытания продукции для потребителей и ввести систему платной подписки. Всем же интересно узнать реальное качество того, что мы с вами покупаем, какие товары хорошие, а какие нет.
По словам Гилина, в последнее время организация делает исследования за счет СМИ, Налоговой службы, МВД. Узнать, зачем этим организациям тесты «Росконтроля», я зашел на портал госзакупок, но сведений о контрактах не нашел. Еще он упомянул, что сейчас около 150 компаний получили знак качества «Росконтроля». Мы связались с некоторыми из них. Удивительно, но не все обладатели «почетного» знака горели желанием афишировать сотрудничество. Один молочный комбинат просто умолял не упоминать его название.
Идея же оплаты тестов самими потребителями выглядит сомнительно. Ведь уже есть Роскачество, публикующее результаты проверок абсолютно бесплатно.
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