Беременная пятым ребёнком Мария Порошина развелась с мужем

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Новость о разводе актрисы стала очень неожиданной, ведь только недавно она сообщила, что ждёт пятого ребёнка.Напомним, актёры познакомились в буфете театра "Ленком", куда оба пришли во время антракта. Роман начался с дружбы, которая через несколько месяцев переросла в настоящую любовь.За время семейной жизни Мария подарила супругу троих очаровательных детей — 12-летнюю Серафиму, 8-летнюю Аграфену и 2-летнюю Глафиру. Также они воспитывали Полину — дочь Порошиной от брака с Гошей Куценко.Известность актрисе принесли роль Тамары в популярном сериале "Бригада" (2002) и главная роль в сериале "Всегда говори "всегда". Затем последовали главные роли в фильме "Четвёртое желание", "Ночной дозор" и "Дневной дозор".Фото: соцсети