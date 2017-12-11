Бензин начал резко дешеветь на товарной бирже после запроса ФАС
11 декабря 2017 23:57
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Снижение цен, лидерами которого стал авиакеросин и бензин АИ-95, началось после того, как ФАС разослала нефтяным компаниям письма с просьбой обосновать цены на эти виды топлива, а также на зимнее дизтопливо. На рост цен на зимнее дизельное топливо и бензин в октябре пожаловались президенту независимые владельцы автозаправок (АЗС), а позже ценами на авиакеросин оказались недовольны авиаперевозчики.
Цены на авиакеросин на СПбМТСб с 45 172 тыс. за тонну на 20 ноября 2017 года выросли к 7 декабря до 47 591 руб., после чего начали резко падать и с 7 по 11 декабря потеряли 1649 руб., или 3,59%. Цена на бензин АИ-95 с 20 ноября (46 473 руб. за тонну) выросла на 3,4% к 4 декабря, а после — снизилась на 4,93%, составив 44 945 руб. за тонну к 11 декабря.
Зимнее дизельное топливо с пика цены 7 декабря — 47 949 руб. за тонну — подешевело всего на 300 руб. за тонну к 11 декабря из-за дефицита предложения, хотя оно дорожало быстрее других видов топлива: с 44 954 руб. за тонну на 20 ноября цена выросла на 6,25% к 7 декабря, свидетельствуют расчеты РБК на основе данных биржи СПбМТСб.
ФАС на первой неделе декабря разослала нефтяным компаниям письмо, в котором требовала у них экономически обосновать рост цен, наблюдавшийся на внутреннем рынке в последние недели, эта проблема также обсуждалась на совещании ФАС с нефтяниками, а в среду, 6 декабря, на биржевом комитете. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу управления контроля ТЭК ФАС Дмитрия Махонина. По словам Махонина, «Роснефть» объяснила рост авариями на Московском и Нижегородском НПЗ и теперь намерена увеличить предложение топлива на внутреннем рынке. Чиновник подчеркнул, что начался и рост предложения товара: в сутки стало продаваться порядка 30 тыс. т, тогда как ранее продавалось около 16 тыс. т.
Аналитик компании «Алгоритм топливный интегратор» Виктор Костюков считает, что к падению цен, помимо предупреждения ФАС, привели сезонные факторы. «В декабре нефтяные компании выставляют на биржу дополнительные объемы топлива, которые покупатели получают уже в январские праздники, когда максимально снижается спрос на него. Это выгодно нефтяникам, которые не могут останавливать свои НПЗ в период снижения спроса. Так, объем продаж бензина АИ-92 11 декабря вырос с 16 тыс. до 32 тыс. т в сутки, тогда как в 2016 году 16 декабря рекорд продаж бензина составил 37 тыс. т», — отмечает эксперт.
По его мнению, цены на АЗС из-за падения оптовых цен не снизятся, но замедлят свой рост в январе и будут расти медленнее, чем могли бы, минимум до марта 2018 года из-за выборов. На ценах на авиабилеты, как полагает он, падение цен на керосин тоже не скажется: они и так упадут после новогодних праздников из-за сезонного фактора.
По мнению гендиректора «Аналитики товарных рынков» Михаила Турукалова, фундаментальная причина текущего падения цен на топливо — динамика предшествующего роста, к которой независимые покупатели привлекли внимание регуляторов. По его мнению, снижение оптовых цен на бензин не приведет к их падению в рознице: у розничных продавцов стоит задача компенсировать понесенный от недавнего роста убыток. Турукалов подчеркивает, что розничная продажа зимнего дизельного топлива по-прежнему остается невыгодной, так как оптовые цены на него падают очень медленно из-за высокого спроса.
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