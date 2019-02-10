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Белые медведи атакуют поселения на Новой Земле

10 февраля 2019 20:24
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Специалисты нашли гуманный способ борьбы с хищниками.
По словам чиновника, угроза жизни и здоровью людей, проживающих в местности, сохраняется. Белых медведей, из-за нашествия которых на Новой Земле был объявлен режим ЧС, планируют вывезти за пределы поселений, пишет life.ru  со ссылкой на ТАСС.

— Когда приедут специалисты, будем усыплять медведей и отвозить на нашей технике за пределы населённых пунктов, — сообщил глава администрации Новой Земли Жиганша Мусин.

По словам чиновника, ожидается приезд оперативной группы из четырёх человек, назначенной Росприроднадзором. Она сформирована из имеющих опыт работы с белыми медведями специалистов.

Мусин отметил, что для сохранения популяции было принято решение не отстреливать животных.

Глава администрации Новой Земли заверил, что ситуация находится под контролем. Мусин добавил, что медведей отпугивают, поэтому их стало меньше.

Режим ЧС был введён на архипелаге Новая Земля из-за большого скопления медведей вокруг населённых пунктов. Животные нападали на людей, а также проникали в жилые и служебные помещения. 
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Комментарии



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