Бегуны из 160 городов России и 13 стран примут участие в легкоатлетическом марафоне на Кубок Главы Самары

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В этом году трасса марафона будет проходить по историческому центру города, и участники смогут увидеть многие самарские достопримечательности: площадь Куйбышева, набережную, пешеходную ул. Куйбышева, Ладью, Самарский Драматический театр и др.Марафонская дистанция в Самаре сертифицирована по стандарту AIMS — это международная спортивная некоммерческая организация, объединяющая марафоны и пробеги по всему миру. Под эгидой AIMS проходят более 400 соревнований, в том числе, Бостонский, Нью-Йоркский и Берлинский марафоны. Результаты, показанные на трассах, сертифицированных AIMS, признаются Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).Официальный статус приобрел детский забег на дистанции 600 метров, где примут участие 300 ребят от 1 года до 10 лет. Будет отдельный старт для инвалидов-колясочников. Для этого забега безграничных возможностей организаторы подготовили трассу без резких спусков и подъемов. Марафонскую дистанцию 42 км 195 м решили пробежать 200 спортсменов, что вдвое больше чем в 2017-ом году. Самыми популярными дистанциями стали 3 км и 10 км. На каждую зарегистрировано более 800 человек. Это говорит о том, что многие новички решили попробовать свои силы в самарском марафоне, считает Антон Сирота, руководитель школы бега «RUN Studio Самара»:«Количество участников на дистанции 3 км приближается к тысяче. Этот говорит о том, что люди, которые впервые встают в ряды бегунов решают попробовать свои силы, стать частью бегового движения. Возможно, что в будущем они выйдут на дистанцию 10 км и 21 км».«У нас за год проходит несколько соревнований по бегу, но марафон на Кубок Главы города - самый массовый. Этот марафон поднимает статус спортивного города Самары, потому что соревнования, где могут участвовать не только спортсмены, но и просто жители, дети – это очень важно для популяризации бега. Каждый забег бьет рекорд предыдущего»,- говорит Виктор Анисатов, руководитель Департамента физической культуры и спорта Администрации г.о. Самара.17 и 18 августа в ТЦ «Сила Спорта» на ул. Московское шоссе, д. 17 на 3 этаже проходит выдача стартовых номеров.В воскресенье 19 августа старт на самой длинной марафонской дистанции состоится в 8:30 от бассейна ЦСК на набережной реки Волга. В 9:00 - стартует детский забег; в 9:15 - старт на дистанции: 3 000 м, корпоративный забег 5х3 000 м, заезд спортсменов колясочников; в 10:00 - старт на дистанции: 10 000 м, 21 097 м.В стартовом пакете участникам предоставят индивидуальный номер, электронный чип для определения результата, майку с символикой забега. На финише всем участникам независимо от места и возраста вручаются уникальные коллекционные медали! Призовой фонд марафона 500 тыс. рублей.Регистрация на марафон продолжается на сайте https://russiarunning.com/event/MarathonSamara2018. Подробности на страницах в социальных сетях: vk: runstudiosamara, facebook: RunStudioSamara, Instagram: samaramarathon, передает пресс-служба администрации Самары.Фото: пресс-служба администрации Самары.