Бегство водителя с места ДТП, повлекшего гибель или ранение людей, будет считаться отягчающим обстоятельством
24 июля 2018 23:51
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Законопроект предлагает внести изменения в ч. 2, 4 и 6 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), ужесточив ответственность виновников ДТП, скрывшихся с места аварии, повлекшей за собой гибель людей или причинение им серьезных травм.
Речь идет о том, чтобы приравнять беглецов к лицам, устроившим ДТП в состоянии опьянения. В случае принятия поправок и те, и другие будут наказываться одинаково и существенно более жестко, чем «обычные» виновники ДТП. Так, например, водитель, ставший по собственной неосторожности виновником гибели человека, может быть приговорен по ч. 3 ст. 264 УК к лишению свободы на срок до пяти лет. Пьяному же водителю в такой ситуации по ч. 4 ст. 264 УК грозит срок до семи лет, и именно так МВД предлагает наказывать и водителей, скрывшихся с места ДТП.
На те же два года вырастут в случае принятия нового закона и максимальные сроки лишения свободы для беглецов и в тех случаях, когда в ДТП погибло более одного человека (с семи до девяти лет), и когда ДТП обошлось без жертв, но здоровью пострадавших был причинен тяжкий вред (с двух до четырех лет).
Общественное обсуждение законопроекта МВД решило не проводить. Независимая антикоррупционная экспертиза продлится до 30 июля, после чего он может быть внесен правительством в Госдуму.
В разговоре с РБК председатель Общероссийского общественного движения автомобилистов Виктор Похмелкин предположил, что ужесточение наказания для скрывшихся с места ДТП водителей нецелесообразно. «Есть смысл ужесточать статью в случае, если высок уровень рецидива. Но, во-первых, у сотрудников МВД вряд ли есть подобная статистика. Во-вторых, повторность нарушений есть, если они умышленные, а нарушение ПДД — всегда ситуативно, тем более влекущее тяжкие последствия», — сказал РБК Похмелкин. Он добавил, что чаще всего место аварии оставляют пьяные водители, которые хотят избежать освидетельствования.
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