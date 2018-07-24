Бегство водителя с места ДТП, повлекшего гибель или ранение людей, будет считаться отягчающим обстоятельством

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Законопроект предлагает внести изменения в ч. 2, 4 и 6 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), ужесточив ответственность виновников ДТП, скрывшихся с места аварии, повлекшей за собой гибель людей или причинение им серьезных травм.Речь идет о том, чтобы приравнять беглецов к лицам, устроившим ДТП в состоянии опьянения. ​В случае принятия поправок и те, и другие будут наказываться одинаково и существенно более жестко, чем «обычные» виновники ДТП. Так, например, водитель, ставший по собственной неосторожности виновником гибели человека, может быть приговорен по ч. 3 ст. 264 УК к лишению свободы на срок до пяти лет. Пьяному же водителю в такой ситуации по ч. 4 ст. 264 УК грозит срок до семи лет, и именно так МВД предлагает наказывать и водителей, скрывшихся с места ДТП.На те же два года вырастут в случае принятия нового закона и максимальные сроки лишения свободы для беглецов и в тех случаях, когда в ДТП погибло более одного человека (с семи до девяти лет), и когда ДТП обошлось без жертв, но здоровью пострадавших был причинен тяжкий вред (с двух до четырех лет).​Общественное обсуждение законопроекта МВД решило не проводить. Независимая антикоррупционная экспертиза продлится до 30 июля, после чего он может быть внесен правительством в Госдуму.В разговоре с РБК председатель Общероссийского общественного движения автомобилистов Виктор Похмелкин предположил, что ужесточение наказания для скрывшихся с места ДТП водителей нецелесообразно. «Есть смысл ужесточать статью в случае, если высок уровень рецидива. Но, во-первых, у сотрудников МВД вряд ли есть подобная статистика. Во-вторых, повторность нарушений есть, если они умышленные, а нарушение ПДД — всегда ситуативно, тем более влекущее тяжкие последствия», — сказал РБК Похмелкин. Он добавил, что чаще всего место аварии оставляют пьяные водители, которые хотят избежать освидетельствования.