BeatsX появятся в продаже до конца недели

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В блоге компании сказано, что «онлайн-магазин Apple готов к продажам». Также отмечается, что наблюдается активность на сайте американского магазина BestBuy.iStockNow можно доверять, потому что компания отслеживает наличие продуктов Apple и отмечает их доступность 24 часа в сутки.Точно сказать, когда BeatsX появятся в продаже, нельзя. Но одно мы знаем точно — ждать осталось недолго.