«Батюшки, да я миллионер!». Охранник из Тольятти выиграл в лотерею

113

Сергей Зарубенко* из Тольятти знаком с лотереями уже несколько лет. Он верил в удачу и в 300-м тираже «Жилищной лотереи» выиграл 1 333 333 рубля. Оформлять выигрыш победитель приехал в сопровождении своего друга Андрея Рабиновича*.За трансляцией тиража Сергей следил по телевизору.— Я как-то быстро стал зачеркивать выпавшие числа в своём билете. Когда понял, что выиграл, не сразу сообразил, какую сумму. Проверил позже в интернете и был приятно удивлен: батюшки, да я миллионер! — вспоминает счастливчик.Сергей работает охранником. В свободное время он любит рыбачить и гулять с женой по городу. Мужчина признался, что выигрыш пришелся очень вовремя. Совсем недавно семья купила квартиру, где сейчас активно ведется ремонт. Победитель сможет потратить часть выигрыша на новую мебель для своего семейного гнездышка, передает пресс-служба "Столото".* Фото публикуется с разрешения победителей*