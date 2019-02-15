Бастрыкин поручил разобраться в отказе «Победы» пустить на борт Ланового
15 февраля 2019 15:00
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Проверку проведет Московское межрегиональное следственное управление на транспорте.
В сообщении, подписанном именем официального представителя СК Светланы Петренко, сотрудники авиакомпании называются «равнодушными». Они «не пошли навстречу заслуженному и уважаемому человеку» и не предложили альтернативных решений проблемы.
РБК направил запрос в «Победу».
Артист ранее в четверг, 14 февраля, рассказал, что опоздал на рейс, но «оставалось еще минут 10». Однако, по словам Ланового, ему в итоге отказали в посадке на том основании, что у него были «не те чемоданы».
В авиакомпании позднее разъяснили, что у одного из людей, сопровождавших Ланового, ручная кладь превышала допустимые размеры. При регистрации на рейс этот человек ее не предъявил, поэтому проблема возникла уже на посадке, следует из сообщения «Победы». В компании заявили, что отказали в посадке именно сопровождающему, а уже после этого лететь отказался и артист.
При этом «Победа» пообещала «в знак глубокого уважения» предоставить Лановому билеты на любой другой рейс.
Лоукостер в последние годы пытается ограничить размер и вес ручной клади, которую пассажиры могут проносить в самолеты. В конце 2017 года Минтранс выпустил приказ, установивший максимальный вес ручной клади для бесплатного провоза в 5 кг (сверх этого разрешено брать другие вещи из перечня, например детское питание и верхнюю одежду). В «Победе» заявили, что приказ противоречит Воздушному кодексу, и установила предельные габариты ручной клади. Одновременно компания обжаловала приказ Минтранса в Верховном суде, но проиграла.
В начале февраля компания установила такие габариты ручной клади: 36х30х4 см.
Фото: соцсети
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