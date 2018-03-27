Бастрыкин объяснил запертые в кинозалах ТЦ двери борьбой с безбилетниками
27 марта 2018 21:40
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«Выяснилось, что многие двери, где находилась в основном молодежь, а это четвертый этаж, там, где комнаты игр для молодежи и три кинозала, где в основном молодежь, они были заблокированы, закрыты. Мы сейчас выясняем, почему это сделано. Одна из версий — для того чтобы безбилетники, молодые ребята, не заходили в кинозал. Закрыли до конца сеанса, и никто не зашел и не вышел», — рассказал Бастрыкин.
Кроме того, председатель Следственного комитета сообщил, что с 19 марта в ТЦ «Зимняя вишня» не работала пожарная сигнализация. «Технически не работала. Отключилась, и никто не занимался, не выяснял, почему она не работает с 19-го числа. Она просто не работала, и никто этим не занимался», — рассказал он. Бастрыкин добавил, что особо «ужасающим случаем» следователи считают ситуацию, при которой уже после начала пожара охранник не нажал на кнопку тревоги. «Когда все-таки речь шла о том, что надо было нажать кнопку оповещения — есть такая кнопка оповещения на посту охранника, которая работала все-таки, — охранник (мы его тоже задержали) по фамилии Антюшин не включил систему оповещения, хотя она работала. Сигнализация не работала, но есть тревожная кнопка, она работала. Он ее по непонятным причинам не включил», — сообщил глава СКР.
Бастрыкин назвал две вероятные версии возгорания в торговом центре. По его словам, причиной могло быть замыкание и применение открытого огня. «Очаг возгорания — это тоже детская игровая площадка, четвертый этаж. Мы сейчас назначили экспертизу, вместе советуемся. Там две версии: либо это самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло, либо версия, в которую меньше верим, применение открытого огня», — сообщил он.
Глава СКР добавил, что во время пожара здание первыми покинули все те, кто должен был отвечать за эвакуацию. Он обратил внимание, что из-за этого погибших сотрудников ТЦ почти нет. «Хотел бы отметить, что основной состав этого персонала сбежал, бросил на произвол детей, родителей и детей, те работники, которые должны были отвечать за безопасность, за организацию эвакуации, они все первыми разбежались. У нас же практически нет потерь со стороны штата торгового центра», — рассказал он.
В рамках расследования пожара в Кемерово следователи задержали пять человек. Среди них оказались технический директор компании-собственника «Кемеровский кондитерской комбинат» и генеральный директор ООО «Системный интегратор» — компании, занимавшейся противопожарной безопасностью. Также накануне был задержан охранник, который, по мнению следствия, отключил пожарную сигнализацию.
Ранее местные жители сообщали о том, что запертые двери в кинотеатре «Зимней вишни» были обычной практикой. Во время пожара некоторые люди, оставшиеся в кинозале, звонили близким и говорили, что не могут выйти из-за запертых выходов.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово начался днем в воскресенье, 25 марта. По последним данным, его жертвами стали 64 человека. Из них более 40 — дети. В момент пожара в здании, в частности, находились ученики школы из поселка Трещевский.
Фото: Алексей Дружинин / ТАСС
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