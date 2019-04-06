Башкирский военкомат счел татуировки на лице рэпера Face признаком психического расстройства
6 апреля 2019 20:42
114
По его словам, музыкант не прошел врачебную комиссию также из-за ряда заболеваний, о которых Усатов не стал распространяться. Он отметил, что другие призывники с татуировками на лице тоже не прошли отбор. "Такие татуировки - уже признак психического расстройства", - заявил председатель военно-врачебной комиссии.
Издание отмечает, что в Башкирии среди наиболее распространенных заболеваний, которые не позволяют молодым людям служить в армии, лидируют плоскостопие, болезни опорно-двигательного аппарата, психические расстройства, девиантное поведение и болезни системы кровообращения.
21-летний Face по результатам медкомиссии был признан ограниченно годным к военной службе и получил отсрочку. Летом 2018 года Дрёмин объявил в своем Twitter, что уходит в армию и вернется через год, хотя до этого неоднократно говорил в интервью, что не собирается служить. Однако после своего громкого заявления об уходе в армию рэпер продолжил выступать и записывать альбомы.
Между тем бывший военный комиссар Краснодарского края Сергей Пуликовский в комментарии телеканалу "360" заявил, что рисунки на коже никоим образом не свидетельствуют о наличии у призывника психических расстройств, но признал, что с татуировками в армию не призывают.
"Парень с татуировками однозначно не попадает в войска специального назначения, потому что рисунок на теле - это отличительный признак, который легко и быстро проверяется", - отметил Пуликовский. То же самое относится к витилиго - нарушению пигментации на отдельных участках кожи.
В конце марта Face рассказал о своих татуировках и их значении журналу GQ. Он отметил, что почти все они относятся к его прошлой жизни и являются своеобразными напоминаниями. Рассказывая о татуировках на лице, рэпер признался, что если бы можно было их не делать, "наверное, нужно было их не делать".
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
6 апреля 2019 23:02
Столица Египта Каир занял первое место в списке. Все перечисленные расходы за один день пребывания в этом городе могут уложиться в 48 евро (это 3500 рублей). Социум
79
6 апреля 2019 20:42
В результате он получил отсрочку от службы в армии в 2018 году. Социум
113
6 апреля 2019 20:12
Премию основали в 2018 году музыкант и бизнесмен Эмин Агаларов, медиа-продюсер Сергей Кожевников и Григорий Лепс. Социум
122
Здравоохранение
6 апреля 2019 12:38
По данным Росстата, только 14 процентов взрослых в стране обеспечены всеми необходимыми витаминами. Здравоохранение
181
5 апреля 2019 22:16
Устройство создали для того, чтобы помочь врачам, которые много часов проводят за операционным столом. Здравоохранение
314
5 апреля 2019 18:08
В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова выступила против предложения Минздрава. Здравоохранение
340
Новости медицины
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
271
14 марта 2019 06:08Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
493
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
550
Туризм
5 апреля 2019 13:02
Нацпарк предлагает экскурсоводам организаций и частным лицам пройти аттестацию группой или индивидуально. Туризм
337
4 апреля 2019 13:17
До этого она долгое время трудилась в должности заместителя главы департамента. Туризм
372
4 апреля 2019 12:55
Согласно ему, жилые помещения в многоквартирных домах запрещается использовать для размещения xocтелов. Туризм
322
Образование
4 апреля 2019 17:48
В акции участвуют все - от мала до велика. Поделки, выставка картин, «сушка» из фотографий, творческий концерт, веселые лоты, выступления музыкальных групп на... Образование
355
4 апреля 2019 15:13
В апрельском номере всемирно известного журнала вышла заметка о технологии создания съедобной одноразовой посуды из яблок и другого натурального фруктового и... Образование
277
4 апреля 2019 12:46
Уже в мае текущего года самый современный полигон для экстремальных соревнований роботов примет первый официальный турнир. Образование
313
Культура
6 апреля 2019 16:26
Букмекеры считают российского участника одним из главных претендентов на победу в музыкальном конкурсе. Культура
161
5 апреля 2019 16:39
И сегодня в филармонии рабочая атмосфера: идут репетиции симфонического оркестра, артистов отдела музыкальных и литературных программ, солистов и ансамблей... Культура
414
4 апреля 2019 16:42
В течение всего дня почитатели искусства, пришедшие на ярмарку, смогут приобрести для себя абонементы на любой вкус, по всем жанрам и... Культура
290
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
454
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
664
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1099
Видео
4 апреля 2019 13:22
Размещена вторая партия картин. Культура
347
29 марта 2019 11:00Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В стране
327
28 марта 2019 11:46
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова. Спорт в регионе
4893
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4822
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
598
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
892
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
433
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1095
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1084
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2064
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2345
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1411
Мероприятия