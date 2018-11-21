Бари Алибасов женился на Лидии Федосеевой-Шукшиной
21 ноября 2018 23:43
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Сообщается, что церемония бракосочетания прошла в Кутузовском отделе ЗАГС. На опубликованных снимках видно, что невеста была в лиловом наряде с узорами, а жених выбрал тёмно-коричневый смокинг.
Для обоих супругов это далеко не первый брак. Основатель группы "На-на" ранее был женат пять раз, а знаменитая актриса шесть раз была замужем.
Отмечается, что Алибасов и Федосеева-Шукшина познакомились в середине 90-х на церемонии вручения кинопремии "Ника". После этого их отношения продлились три года, что стало рекордом для легкомысленного продюсера.
Пара рассталась, но позже снова воссоединилась. Знаменитости живут вместе уже более 20 лет, пишет издание.
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