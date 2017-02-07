Балерина станцевала на пешеходном переходе в Хорошевском районе Москвы

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Девушка в пуантах и пачке ждала, когда погаснет запрещающий сигнал светофора. Все это время она тщательно готовилась к своему выходу. Когда загорелся зеленый свет, балерина в танце пересекла проезжую часть.Видеозапись сразу же выложили в социальные сети. Одни пользователи считают, что девушка с кем-то поспорила и проиграла, поэтому была вынуждена устроить такое шоу на дороге. А вот другие уверяют, что уже не в первый раз видели балерину.