Бабушка, дожившая до 105 лет, объяснила, причём тут секс, вернее, его отсутствие
16 сентября 2018 18:50
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Бренда родилась в Ноттингеме в 1913 году и пережила две мировые войны. За все 33 года работы в качестве мед сестры она взяла лишь один больничный. Практически всю жизнь, 93 года, она жила в родительском доме и только в прошлом году переехала в дом для престарелых.
Бренда начала работать в 1940 году в больнице Виктории, где она ухаживала за ветеранами Дюнкерка. В 1946-м она стала помощницей медсестры, а через шесть лет — старшей медсестрой.
"Моя тётушка, живущая больше века, всегда была очень независимой. Она недавно переехала в дом престарелых и уже шутит, что её секрет долгой жизни — отсутствие мужчин, поскольку они не стоят таких хлопот"
Двоюродная племянница Бренды
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