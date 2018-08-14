БМВ беглого депутата Митрофанова продали за миллион
14 августа 2018 16:28
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Итоги аукциона подвели ещё 14 июля, однако известно об этом стало только сейчас. Согласно материалам торгов, иномарка Митрофанова досталась столичному предпринимателю Дмитрию Коненкову. В отчёте о торгах отмечается, что покупатель никак не связан и не имеет отношения к должнику.
О счастливом покупателе седана Митрофанова известно лишь, что ему 34 года и в прошлом он занимался бизнесом. До 2014 года Дмитрий Коненков был зарегистрирован как ИП в столичном районе Чертаново, занимался торговлей фруктами и овощами.
Сам автомобиль BMW 750Li xDrive 2010 года выпуска — флагман баварского автоконцерна — был выставлен на торги ещё в июле со стартовой ценой всего 675 тысяч рублей. Столь низкая стартовая цена объяснялась сразу несколькими факторами.
Как говорится в оценочном акте, который был составлен перед торгами, во-первых, у иномарки есть "дефекты эксплуатации": трещины и царапины на бамперах, а на приборной панели горит ошибка "Нет электронного ключа, запуск двигателя невозможен". Судя по всему, пока хозяин бегает по свету, ключи от его машины попросту потеряли. Новому хозяину придётся через официального дилера заказывать ключи в Баварии. Во-вторых, BMW Митрофанова изъяли по решению суда, что тоже снижает товарную стоимость иномарки.
Несмотря на это, машину удалось продать дороже, теперь все вырученные деньги пойдут в счёт погашения долга экс-депутата Госдумы перед кредиторами, который составляет астрономические 550 млн рублей.
Сам автомобиль Митрофанов купил в 2012 году, когда был депутатом. Он взял на него кредит в 3,7 млн рублей в "БМВ банке". Когда стало понятно, что парламентарий не собирается погашать задолженность, банк подал иск о банкротстве бывшего парламентария. В декабре 2017-го суд удовлетворил иск кредитной организации и ввёл в отношении Митрофанова процедуру реализации имущества.
Правда, на счетах у Митрофанова в России пусто. Помимо BMW 750Li, который вот-вот продадут, обеспечительный арест наложен на половину квартиры экс-депутата на Славянском бульваре в Москве, квартиру в подмосковном посёлке Сосны, земельный участок в Псковской области, а также на ещё один BMW и "Волгу".
Даже если всё это каким-то образом продать по максимальной цене, этого будет недостаточно, чтобы Митрофанов мог расплатиться по долгам.
Финансовые претензии к Митрофанову имеют ещё несколько кредиторов. Помимо "БМВ банка", это родственники убитого "водочного короля" Олега Дергилёва, "Банк развития технологий", "Юникредит банк", ООО "Братцевское" и "АСН-инвест". Общая сумма долга Митрофанова составляет более 543 миллионов рублей.
Сейчас Митрофанов и его 56-летняя жена Марина Лиллевяли живут в Хорватии, где у них есть бизнес. Экс-депутат уже много лет обещает СКР по Москве явиться к следователю и "сдаться", но всё никак не исполнит своего обещания. Следователи в свою очередь пытались объявить Митрофанова в международный розыск, но и у них пока что-то не сложилось.
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