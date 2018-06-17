Азаров подарил автору первого гола на "Самара Арене" сертификат на Lada 4х4

Конечно, автору первого гола на "Самара Арене" - сербуПодарок с самарской душой и истинно русским характером - сертификат на Lada 4х4!"Александр был очень рад. Вся команда восприняла этот подарок с воодушевлением. Уверен, что автомобиль будет напоминать ему и о нашем городе, и об этом замечательном голе, который был забит на «Самара Арене», - рассказал Дмитрий Азаров после матча, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.