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Автошколам разрешили принимать экзамены на права

19 мая 2017 14:03
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Автошколам разрешили принимать экзамены на права
Cоответствующий документ утвердил Минюст.

 Кандидаты в водители теперь смогут сдавать экзамены на площадках автошколах. Кроме этого, при испытании разрешается использовать автомобили учебных заведение. Соответствующий документ утвердил Минюст, сообщает autonews.ru

Принимать экзамены смогут только те автошколы, которые соответствуют установленным требованиям ГИБДД. Так, например, учебная площадка должна быть не менее 0,24 га. И ГИБДД по-прежнему будет проверять кандидатов на наличие медицинских противопоказаний к управлению автомобилем.

Но понятно, что сдавать экзамен на площадке и машинах, к которым привык ученик, психологически намного комфортнее. Так что это для кандидата несомненный плюс при нынешних суровых правилах. Каково новоиспеченному водителю потом будет на реальных дорогах - вопрос другой...

Напомним, с 1 сентября прошлого года вступили в силу новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Изменения подытожили серию реформ системы подготовки водителей, которая была запущена в России два года назад, когда были утверждены новые образовательные программы и ужесточены требования к автошколам.

Испытания для водителей усложнились на всех этапах. Неправильный ответ на вопрос теоретической части повлечет за собой дополнительные вопросы, а за неверные действия во время практики ученик будет получать больше штрафных баллов. При этом время на подготовку к практическому экзамену после сдачи теории увеличивается с трех до шести месяцев. Пересдача любого из экзаменов разрешается не ранее, чем через неделю, но тем, кто не сдал какой-либо из тестов три раза подряд, очередную переэкзаменовку назначат не ранее, чем через 30 дней.
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Комментарии



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