Авторитет Владимир Шувалов скоро выйдет на свободу
25 октября 2018 16:38
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Позднее выяснилось, что «Мазда» в розыске, и ее изъял МРЭО. Тарасов предложил покупателям вернуть им в счет возмещения вреда их машину, а деньги отдавать не спешил, пояснив, что «нужно разбираться из-за чего произошла такая ситуация». В итоге разбираться с претензиями пришлось Шувалову, которого и задержали вместе с Кубановым в момент получения у Тарасова спорных 300 тыс. руб.
Летом 2018 года Промышленный райсуд приговорил их к 2 годам колонии общего режима каждого. С приговором не согласилась прокуратура, посчитав наказание мягким, а деяния Шувалова и Кубанова — совершенными «с явным пренебрежением к нормам и правилам поведения в обществе».
В октябре 2018 года приговор пересмотрела апелляционная инстанция облсуда и оставила его без изменения. После пересчета срока в СИЗО на срок в колонии оба фигуранта могут выйти на свободу по УДО.
Владимир Шувалов — бывший директор и совладелец фирм «Пегас» (розничная торговля), «Ломбард «Скорая финансовая помощь», «ТГ-Строй» (строительство) и «Транс-Ойл» (оптовая торговля топливом). На момент «посадки» г-н Шувалов трудился в должности замдиректора ЧОО «Орден». Вместе с директором и собственником ЧОО «Орден», президентом областной федерации ММА Александром Гурьяновым, Шувалов был совладельцем компании «Respect Автотранс» (деятельность, связанная с перевозками). Эта фирма входит в состав группы Respect, аффилированной с персоналией экс-главы Промышленного района и бывшего руководителя департамента транспорта Самары Алексея Тимошенко.
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