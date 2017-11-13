Автолюбитель из Тольятти больше 60 раз нарушил правила дорожного движения

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В Межрайонном отделе судебных приставов по взысканию административных штрафов по г.Тольятти на исполнении находилось 62 исполнительных производства в отношении гражданина Ж., имеющего неоплаченные штрафы ГИБДД. Общая задолженность мужчины по этим исполнительным производствам составила 44,5 тысячи рублей.В рамках исполнительных производств судебный пристав вручил должнику копии постановлений о возбуждении исполнительных производств и предупредил мужчину о том, что задолженности необходимо погасить в пятидневный срок, в противном случае он может лишиться прав и потерять возможность выехать за рубеж.Также судебный пристав-исполнитель напомнил должнику о том, что в отношении него могут быть вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 7%, подлежащей взысканию, но не менее 1 тысячи рублей по каждому исполнительному производству, что составит 62 тысячи рублей.Перспектива увеличить свой долг в 2,5 раза сподвигла гражданина Ж. погасить задолженность в 5-тидневный срок в полном объеме на общую сумму в 44,5 тысячи рублей. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.