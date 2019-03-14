Автолюбитель из Краснодара превратил обычную "копейку" в железного "монстра"
14 марта 2019 23:58
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На это он потратил всего несколько месяцев.
На крыше машины установлен пулемет "Максим", а в багажнике оборудован мангал, передает РИА Новости в Твиттере.
Видео здесь.
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