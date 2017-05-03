Автоледи из Волжского района Самарской области предстоит отработать 50 часов за нетрезвое вождение

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Гражданка К. совершила административное правонарушение, управляя транспортным средством в нетрезвом состоянии. Судом ей был назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей. В отделе судебных приставов Волжского района Самарской области в отношении должницы было возбуждено исполнительное производство.В установленный законом срок для добровольного исполнения решения суда должница штраф не погасила. Судебные приставы УФССП России по Самарской области составили в отношении нее административный протокол по ст. 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания). Суд назначил нарушительнице наказание в виде 50 часов обязательных работ.