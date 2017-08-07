Автоинспекторы в Сызрани провели акцию «Возьми ребенка за руку!»

117

Мероприятие проходило под руководством начальника ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Сызранское» Олега Яшина и руководителя Западного управления министерства образования и науки Самарской области Татьяны Гороховицкой, а непосредственными участниками стали школьники и их родители.В этот день на тротуары перед пешеходными переходами работники дорожной службы, с использованием заранее подготовленных трафаретов, нанесли предупреждающие надписи - «Внимание! Возьми ребенка за руку!» и «Пешеход! Убедись в безопасности!». Кроме этого, представители дорожной организации обновили «зебру» на проезжей части вблизи образовательных организаций. К процессу нанесения надписей активно подключились дети и взрослые. Сотрудники Госавтоинспекции на протяжении всей акции напоминали ее юным участникам о необходимых мерах безопасности при переходе проезжей части.Во время проведения мероприятия инспекторы ГИБДД отметили, что работа в этом направлении непременно будет продолжена, и до начала нового учебного года предупреждающие надписи появятся у всех образовательных организаций города. К этому процессу непременно пожелали подключиться волонтеры школ, педагоги и родители учеников.Подобные мероприятия мотивируют взрослых быть особенно внимательными к любому ребенку даже в самой сложной дорожной обстановке. Увидев юного пешехода, возьмите его за руку и помогите перейти дорогу. Акция продолжится во всех городах региона, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области