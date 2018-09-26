"Автодор" собирается построить скоростную платную трассу Москва — Казань

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— Мы реализуем пока участок в 729 километров скоростной автомобильной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань. Закончить [строительство планируется] в 2024 году, — цитирует Кельбаха ТАСС.По словам председателя правления "Автодора", проект Москва — Нижний Новгород — Казань будет в большей степени обеспечивать межрегиональные связи, нежели являться транзитным в рамках международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай, который реализует Минтранс и ведомства Казахстана и КНР.В планах у "Автодора" — продолжение трассы от Казани до Екатеринбурга, правда, активных строительных работ на том участке стоит ждать не раньше, чем через шесть лет.