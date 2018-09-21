Автобус маршрута № 47 будет совершать более ранние пробные рейсы в направлении промышленных предприятий
21 сентября 2018 15:22
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Как сообщает Департамент транспорта Администрации г. о. Самара, в ходе выполнения пробных рейсов будет изучаться пассажиропоток. При необходимости перевозчик рассмотрит возможность выделения дополнительного подвижного состава. В дальнейшем по результатам мониторинга будет приниматься решение о возможности курсирования таких автобусов на постоянной основе, передает пресс-служба горадминистрации.
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