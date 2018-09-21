Автобус маршрута № 47 будет совершать более ранние пробные рейсы в направлении промышленных предприятий

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Для удобства работников промышленных предприятий, расположенных в Кировском и Промышленном внутригородских районах, в целях обеспечения доставки сотрудников к началу рабочего дня с 24 сентября 2018 года будет организовано по одному пробному (утреннему) рейсу в день по автобусному маршруту №47 «Юнгородок – Хлебная площадь» - с отправлением в 06:00 от остановочного пункта «Магазин «Мебель» по ул. Стара-Загора и прибытием в 06:30 на остановочный пункт «Юнгородок».Как сообщает Департамент транспорта Администрации г. о. Самара, в ходе выполнения пробных рейсов будет изучаться пассажиропоток. При необходимости перевозчик рассмотрит возможность выделения дополнительного подвижного состава. В дальнейшем по результатам мониторинга будет приниматься решение о возможности курсирования таких автобусов на постоянной основе, передает пресс-служба горадминистрации.