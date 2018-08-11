"АвтоВАЗ" запатентовал новую приборную панель для Lada Granta

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В новой приборной панели расположение экранов разработчики решили сохранить — слева расположена шкала тахометра, справа — спидометра. Изменится их графическое оформление — цифры будут расположены радиально. Дисплей бортового компьютера по центру, который переходит в панель с индикаторами состояния систем автомобиля. Данный дисплей больше не жидкокристаллический, а монохромный.Как сообщал Лайф, ранее концерн "АвтоВАЗ" пообещал премьеру в рамках Московского международного автосалона, "которая изменит всё". Московский международный автосалон пройдёт с 29 августа по 9 сентября.Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа