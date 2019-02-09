АвтоВАЗ выпустил новую модификацию Lada Granta: для автошкол

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Впервые началось производство заводского учебного автомобиля. Он уже имеет все необходимые сертификаты, готов к эксплуатации и в ПТС этого автомобиля не нужно ставить дополнительные отметки. На учебный автомобиль действует гарантия на три года или 100 тысяч километров пробега.В качестве базы для учебного автомобиля использовали Granta в кузове седан. Есть четыре варианта с различными модификациями: Standard с пятиступенчатой механической коробкой передач и двигателем в 87 л.с. Стоимость этой модификации – 462 900 рублей. Classic / Optima с таким же двигателем в 87 .с. за 524 500 рублей или с двигателем мощностью в 106 л.с. и пятиступенчатым роботом AMT. Стоимость данной версии – 564 500 рублей. Еще одна модификация – Comfort с двигателем мощностью в 98 л.с. и четырехступенчатым гидромеханическим автоматом. Эта Гранта обойдется в 624 500 рублей.В зависимости от версии модели место инструктора может оснащаться одной или двумя дополнительными педалями (только газ, или газ и тормоз). Эти педали закреплены на металлическом валу. Подобное решение более надежное, по сравнению с тросовым приводом. Более того, оно не требует регулировки.Учебная Гранта оснащена дополнительным зеркалом для инструктора, а на стеклах уже есть наклейки «У».