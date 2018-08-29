"АвтоВАЗ" представил на Московском автосалоне концепт новой Lada 4×4
29 августа 2018 23:33
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Директор по дизайну Стив Маттин сообщил, что развитие бренда и продуктового портфеля не прекращается.
— Мы готовим будущее Lada. С 4x4 Vision мы показываем потенциал уникального, выразительного, энергичного и смелого дизайна в новом внедорожнике, черпая вдохновение в легендарном Lada 4x4, — заявил Маттин.
Президент "АвтоВАЗа" Ив Каракатзанис в своём выступлении на открытии стенда Lada, в свою очередь, подчеркнул, что новинки, изменения бренда и лидерство Lada на рынке в России обеспечивают стабильность на производствах "АвтоВАЗа" в Тольятти и Ижевске.
— Мы будем продолжать развивать производственные площадки, адаптировать и интегрировать самые лучшие международные технологии и процессы, развивать соцполитику, — отметил Каракатзанис.
Президент компании уточнил, что пока речь лишь о концепте — то есть не обязательно, что серийная машина будет выглядеть точно так же, и добавил, что ожидать её стоит не раньше 2022 года.
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
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