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Новости /  Общество /  Социум  

"АвтоВАЗ" представил на Московском автосалоне концепт новой Lada 4×4

29 августа 2018 23:33
89
Президент компании уточнил, что пока речь лишь о концепте — то есть не обязательно, что серийная машина будет выглядеть точно так же, и добавил, что ожидать её стоит не раньше 2022 года.
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" представил на Московском международном автосалоне концепт новой модели Lada 4×4, сообщает   life.ru со ссылкой на  РИА "Новости".

Директор по дизайну Стив Маттин сообщил, что развитие бренда и продуктового портфеля не прекращается.

— Мы готовим будущее Lada. С 4x4 Vision мы показываем потенциал уникального, выразительного, энергичного и смелого дизайна в новом внедорожнике, черпая вдохновение в легендарном Lada 4x4, — заявил Маттин.

Президент "АвтоВАЗа" Ив Каракатзанис в своём выступлении на открытии стенда Lada, в свою очередь, подчеркнул, что новинки, изменения бренда и лидерство Lada на рынке в России обеспечивают стабильность на производствах "АвтоВАЗа" в Тольятти и Ижевске.

— Мы будем продолжать развивать производственные площадки, адаптировать и интегрировать самые лучшие международные технологии и процессы, развивать соцполитику, — отметил Каракатзанис.

Президент компании уточнил, что пока речь лишь о концепте — то есть не обязательно, что серийная машина будет выглядеть точно так же, и добавил, что ожидать её стоит не раньше 2022 года. 



Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
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"АвтоВАЗ" представил на Московском автосалоне концепт новой Lada 4×4
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