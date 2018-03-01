АвтоВАЗ обратился в ФАС Самарской области с заявлением о незаконном использовании бренда Lada компанией ООО «Лада-Экспорт»

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Поводом для возбуждения дела послужило обращение ПАО «Автоваз», согласно которому ООО «Лада-Экспорт» использует в доменном имени и адресах электронной почты обозначение «Lada», сходное с товарным знаком, правообладателем которого является ПАО «Автоваз». Также ООО «Лада-Экспорт» использует в своем фирменном наименовании обозначение «Лада», сходное с товарным знаком, правообладателем которого также является заявитель.С 31 декабря 2004 года товарный знак «Lada» был признан общеизвестным на территории Российской Федерации (решение Палаты по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам).ПАО «Автоваз» не представляло ООО «Лада-Экспорт» права на использование товарных знаков «Lada» и «Лада».Не допускается использование фирменного наименования, тождественного или сходного до степени смешения с уже зарегистрированными товарными знаками, знаками обслуживания или коммерческими обозначениями при совпадении по видам деятельности без согласия правообладателя.Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным.По результатам рассмотрения материалов заявления в отношении ООО «Лада-Экспорт» было возбуждено дело по признакам нарушения п. 1 ст. 14.4 и п. 1 ст. 14.6 Закона о защите конкуренции, сообщает пресс-служба УФАС Самарской области.