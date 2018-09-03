АвтоВАЗ назвал цены на обновленную Lada Granta
3 сентября 2018 20:09
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От предшественника модель внешне можно отличить по новой передней части кузова, выполненной в стиле моделей Vesta и XRay. В частности, Granta обзавелась новой головной оптикой, интегрированной в радиаторную решетку черного цвета, и хромированными вставками в виде бумерангов, создающих фирменный «Х-стиль».
Базовая версия Granta получила подушку безопасности водителя, крепления для детских кресел ISOFIX, систему экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС», АБС с усилителем экстренного торможения, складное заднее сиденье, тонировку стекол и аудиоподготовку.
Модификация Classic дополнительно оснащается бортовым компьютером, наружной электрокнопкой отпирания багажника, электростеклоподъемниками передних дверей, регулировкой руля по высоте. В компании отметили, что такая версия машины также отличается улучшенной шумоизоляцией. Стоимость седана в версии Classic — от 455 500 рублей. Желающим приобрести хэтчбек и лифтбек придется заплатить минимум 470 500 рублей. Цены на универсал, в свою очередь, начинаются от 480 500 руб.
Комплектация Comfort получила подогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, кондиционер, аудиосистему, наружные зеркала с указателями поворота, молдинги боковых дверей в цвет кузова и зеркало в противосолнечном козырьке пассажира. Седан Granta в версии Comfort стоит от 501 500 рублей. Ценник на хэтчбек и лифтбек начинается от 516 500 руб., а на универсал — от 526 500 руб.
Топовая модификация под названием Luxe оснащается сигнализацией, противотуманными фарами, климатической системой, обогревом ветрового стекла, задние электростеклоподъемниками и 15-дюймовыми литыми дисками. Стоимость седана в версии Luxe — от 538 800 рублей, За хэтчбек и лифтбек придется заплатить минимум 553 800 рублей, а универсал обойдется в 563 800 руб.
Базовый двигатель для обновленной Granta — 1,6-литровый 8-клапанный агрегат мощностью 87 л.с., который работает только в паре пятиступенчатой механической коробкой передач.
Кроме того, доступно два 16-клапанных агрегата аналогичного объема мощностью 98 и 106 л.с., сочетающиеся с «механикой», четырехступенчатым «автоматом», либо с пятидиапазонной роботизированной коробкой.
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