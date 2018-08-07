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Новости /  Общество /  Социум  

Авто арестованного руководителя ФКР замечено брошенным рядом с ЖК «Ботанический»

7 августа 2018 21:40
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Впрочем, сейчас авто перегнано на парковку.
Фотографии кроссовера Lexus RX350 с номерами Р100ТР 163 REG и сбитым задним бампером опубликовали жильцы ЖК «Ботанический» в своей группе «ВКонтакте» еще в начале июля 2018 года. Эта машина обычно паркуется у второго подъезда дома №17 на улице Врубеля (тот же адрес г-н Архипов называл во время заседания суда по избранию ему меры пресечения), передает «СО «ОНЛАЙН».

Водитель иномарки так торопился, что даже не закрыл в машине заднее окно. «Закройте окошко, а то залезут и будут жить», — иронически подписала фото выложившая его Елена Крайнова. Один из жильцов дома на условиях анонимности сообщил «СО «ОНЛАЙН», что это машина Архипова и она снова стоит без присмотра уже несколько дней. Впрочем, сейчас авто перегнано на парковку, а окно в нем все же закрыли.

Братья Михаил и Алексей Архиповы арестованы судом на прошлой неделе. Алексей Архипов был посредником при передаче директору ФКР «отката» от подрядчика в сумме 222,5 тыс. руб. Обоим вменен коммерческий подкуп.

ЖК «Ботанический», возведенный компанией «Трансгруз», попал на ленты новостей в связи с запретом на парковку здесь личных автомобилей. Ситуацию прокомментировал даже известный московский блогер Илья Варламов. Не исключено, что брошенный джип Архипова тоже попадет под эвакуацию. 


Источник фото: соцсети
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