Авто арестованного руководителя ФКР замечено брошенным рядом с ЖК «Ботанический»

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Водитель иномарки так торопился, что даже не закрыл в машине заднее окно. «Закройте окошко, а то залезут и будут жить», — иронически подписала фото выложившая его Елена Крайнова. Один из жильцов дома на условиях анонимности сообщил «СО «ОНЛАЙН», что это машина Архипова и она снова стоит без присмотра уже несколько дней. Впрочем, сейчас авто перегнано на парковку, а окно в нем все же закрыли.Братья Михаил и Алексей Архиповы арестованы судом на прошлой неделе. Алексей Архипов был посредником при передаче директору ФКР «отката» от подрядчика в сумме 222,5 тыс. руб. Обоим вменен коммерческий подкуп.ЖК «Ботанический», возведенный компанией «Трансгруз», попал на ленты новостей в связи с запретом на парковку здесь личных автомобилей. Ситуацию прокомментировал даже известный московский блогер Илья Варламов. Не исключено, что брошенный джип Архипова тоже попадет под эвакуацию.Источник фото: соцсети