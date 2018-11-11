Австрийский журналист похвалил новую Lada Vesta
11 ноября 2018 21:39
371
Среди преимуществ этой модели он выделил низкую цену — в Австрии её можно приобрести почти за 13 тысяч евро — соответствие двигателя европейскому экологическому стандарту Евро-6 и мягкая конструкция подвески, что делает автомобиль очень удобным для поездок по трассе.
Кроме того, он отметил большое влияние специалистов из компании Renault, с которой ранее стал сотрудничать с АвтоВАЗом.
Фото: vk.com/@life
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
11 ноября 2018 22:01
Кофейни и фастфуды начинают "набирать" на работу роботов. Социум
348
11 ноября 2018 21:39
Журналист одного из австрийских изданий подготовил материал, посвящённый новой Lada Vesta SW Cross. Социум
357
11 ноября 2018 19:05
По словам управляющего директора британского отделения американской компании Ticketmaster Эндрю Парсонса, в стране обнаружилась перегруженность сайта по продажам... Социум
388
Здравоохранение
11 ноября 2018 11:49
Чтобы худеть быстрее необходимо ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время. Здравоохранение
274
8 ноября 2018 21:48
В корпусах больницы оборудованы 53 специализированных отделения на 1 750 коек. Медицинские консультации и услуги оказывают врачи, прошедшие обучение и стажировку в... Здравоохранение
298
8 ноября 2018 15:10
В поликлиниках по месту жительства. Здравоохранение
486
Новости медицины
6 ноября 2018 21:53Все, что вы хотели знать о сиалисе, но боялись спросить
К сожалению, отношение к теме секса в нашем обществе по-прежнему остается сложным, и напрямую обсуждать свои проблемы не принято. Новости медицины
151
29 октября 2018 22:09Для чего нужны таблетки Виагра для мужчин?
Узнайте для чего нужны таблетки Виагра для мужчин и как они помогают решать проблемы с эректильной дисфункцией. Новости медицины
258
29 октября 2018 22:05
Всё больше женщин после обследования у гинеколога получают диагноз «бесплодие». Но это не последнее слово. Даже при таком диагнозе женщина может стать... Новости медицины
207
Туризм
29 октября 2018 09:48
Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов в этом году. Туризм
448
24 октября 2018 12:47
В десятке самых популярных направлений этой осенью по России оказалась Самара. Туризм
352
22 октября 2018 13:03
Данные сравнивались с этим же периодом в прошлом году. Туризм
459
Образование
11 ноября 2018 18:25
Гран-при конкурса «Студент года» выиграл студент Самарского колледжа сервиса производственного оборудования им. Героя РФ Е.В.Золотухина Денис Литвинов.... Образование
408
11 ноября 2018 16:12
Определены претенденты на победу в 12 номинациях. Образование
458
9 ноября 2018 11:32
Конференция открыта для всех жителей региона. Образование
174
Культура
10 ноября 2018 23:36
Маэстро Валерий Гергиев в эти выходные даёт целых три концерта в Самаре. Культура
743
10 ноября 2018 11:41
Он организован во Дворце культуры им.Кирова. Культура
450
9 ноября 2018 22:13
В Самарском Академическом Театре Драмы артист с 1975 года. Культура
570
Мода
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
214
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
596
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1604
Видео
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
222
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
725
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
796
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
771
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
802
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
690
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
637
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
669
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1089
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1450
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1514
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2633
Мероприятия