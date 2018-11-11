Австрийский журналист похвалил новую Lada Vesta

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Среди преимуществ этой модели он выделил низкую цену — в Австрии её можно приобрести почти за 13 тысяч евро — соответствие двигателя европейскому экологическому стандарту Евро-6 и мягкая конструкция подвески, что делает автомобиль очень удобным для поездок по трассе.Кроме того, он отметил большое влияние специалистов из компании Renault, с которой ранее стал сотрудничать с АвтоВАЗом.Фото: