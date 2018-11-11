Я нашел ошибку
Главные новости: 
Кофейни и фастфуды начинают
Работа робота. На какие специальности прекратят брать людей
Журналист одного из австрийских изданий подготовил материал, посвящённый новой Lada Vesta SW Cross.
Австрийский журналист похвалил новую Lada Vesta
Российский и американский президенты наряду с другими мировыми лидерами побывали на рабочем завтраке в Елисейском дворе. Трамп и Путин сидели не вместе, но пообщаться им удалось, сообщил российский лидер.
Путин рассказал о беседе с Трампом в Париже
По словам управляющего директора британского отделения американской компании Ticketmaster Эндрю Парсонса, в стране обнаружилась перегруженность сайта по продажам билетов.
Сотни тысяч билетов были проданы на концерт Spice Girls за минуты
Гран-при конкурса «Студент года» выиграл студент Самарского колледжа сервиса производственного оборудования им. Героя РФ Е.В.Золотухина Денис Литвинов.
В МТЛ Арена Дмитрий Азаров поздравил победителя конкурса "Студент года" Дениса Литвинова
Определены претенденты на победу в 12 номинациях.
Сегодня регион узнает имя лучшего студента-2018
После выстрела рыба некоторое время тащила подводного охотника по дну.
В Сызрани на Волге подводный охотник поймал гигантскую щуку
11 ноября в Париже проходят торжественные мероприятия в честь столетия окончания Первой мировой войны.
Путин и Трамп в Париже обменялись рукопожатиями
сегодня  Понедельник, 12 ноября, 01:04
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -10 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 12/11:
USD 66.85
0.63
EUR 75.81
0.14
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Австрийский журналист похвалил новую Lada Vesta

11 ноября 2018 21:39
371
Журналист одного из австрийских изданий подготовил материал, посвящённый новой Lada Vesta SW Cross.
Журналист одного из австрийских изданий подготовил материал, посвящённый новой Lada Vesta SW Cross, передает vk.com/@life.

Среди преимуществ этой модели он выделил низкую цену — в Австрии её можно приобрести почти за 13 тысяч евро — соответствие двигателя европейскому экологическому стандарту Евро-6 и мягкая конструкция подвески, что делает автомобиль очень удобным для поездок по трассе.

Кроме того, он отметил большое влияние специалистов из компании Renault, с которой ранее стал сотрудничать с АвтоВАЗом. 


Фото:  vk.com/@life
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
11 ноября 2018  22:01
Кофейни и фастфуды начинают
Работа робота. На какие специальности прекратят брать людей
Кофейни и фастфуды начинают "набирать" на работу роботов.  Социум
348
11 ноября 2018  21:39
Журналист одного из австрийских изданий подготовил материал, посвящённый новой Lada Vesta SW Cross.
Австрийский журналист похвалил новую Lada Vesta
Журналист одного из австрийских изданий подготовил материал, посвящённый новой Lada Vesta SW Cross.  Социум
357
11 ноября 2018  19:05
По словам управляющего директора британского отделения американской компании Ticketmaster Эндрю Парсонса, в стране обнаружилась перегруженность сайта по продажам билетов.
Сотни тысяч билетов были проданы на концерт Spice Girls за минуты
По словам управляющего директора британского отделения американской компании Ticketmaster Эндрю Парсонса, в стране обнаружилась перегруженность сайта по продажам... Социум
388
Весь список

Здравоохранение
11 ноября 2018  11:49
Учёные выяснили, в какое время суток организм сжигает больше всего калорий
Учёные выяснили, в какое время суток организм сжигает больше всего калорий
Чтобы худеть быстрее необходимо ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время. Здравоохранение
274
8 ноября 2018  21:48
В корпусах больницы оборудованы 53 специализированных отделения на 1 750 коек. Медицинские консультации и услуги оказывают врачи, прошедшие обучение и стажировку в ведущих клиниках России и Европы.
В Самарской областной больнице им. Середавина состоялось торжественное заседание, приуроченное к 110-летию учреждения
В корпусах больницы оборудованы 53 специализированных отделения на 1 750 коек. Медицинские консультации и услуги оказывают врачи, прошедшие обучение и стажировку в... Здравоохранение
298
8 ноября 2018  15:10
В поликлиниках по месту жительства.
Жителей Самарской области приглашают сделать прививку от гриппа
В поликлиниках по месту жительства.  Здравоохранение
486
Весь список
Новости медицины
6 ноября 2018  21:53
Все, что вы хотели знать о сиалисе, но боялись спросить
 К сожалению, отношение к теме секса в нашем обществе по-прежнему остается сложным, и напрямую обсуждать свои проблемы не принято.  Новости медицины
151
29 октября 2018  22:09
Для чего нужны таблетки Виагра для мужчин?
 Узнайте для чего нужны таблетки Виагра для мужчин и как они помогают решать проблемы с эректильной дисфункцией. Новости медицины
258
29 октября 2018  22:05
Вся правда об экстракорпоральном оплодотворении
Вся правда об экстракорпоральном оплодотворении
 Всё больше женщин после обследования у гинеколога получают диагноз «бесплодие». Но это не последнее слово. Даже при таком диагнозе женщина может стать... Новости медицины
207
Весь список
Туризм
29 октября 2018  09:48
Самара входит в топ-3 популярных городов у туристов в Приволжском федеральном округе
Самара входит в топ-3 популярных городов у туристов в ПФО
Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов в этом году.  Туризм
448
24 октября 2018  12:47
Четверть путешественников признались, что лучший отпуск осенью — это отдых дома с котом
Четверть путешественников признались, что лучший отпуск осенью — это отдых дома с котом
В десятке самых популярных направлений этой осенью по России оказалась Самара. Туризм
352
22 октября 2018  13:03
Российские туристы не хотят встречать Новый год в Европе: спрос упал почти на 20%
Российские туристы не хотят встречать Новый год в Европе: спрос упал почти на 20%
Данные сравнивались с этим же периодом в прошлом году. Туризм
459
Весь список
Образование
11 ноября 2018  18:25
Гран-при конкурса «Студент года» выиграл студент Самарского колледжа сервиса производственного оборудования им. Героя РФ Е.В.Золотухина Денис Литвинов.
В МТЛ Арена Дмитрий Азаров поздравил победителя конкурса "Студент года" Дениса Литвинова
Гран-при конкурса «Студент года» выиграл студент Самарского колледжа сервиса производственного оборудования им. Героя РФ Е.В.Золотухина  Денис Литвинов.... Образование
408
11 ноября 2018  16:12
Определены претенденты на победу в 12 номинациях.
Сегодня регион узнает имя лучшего студента-2018
Определены претенденты на победу в 12 номинациях.  Образование
458
9 ноября 2018  11:32
В Самаре состоится Всероссийская научная конференция «Пятые Гротовские чтения»
В Самаре состоится Всероссийская научная конференция «Пятые Гротовские чтения»
Конференция открыта для всех жителей региона. Образование
174
Весь список

Культура
10 ноября 2018  23:36
Маэстро Валерий Гергиев в эти выходные даёт целых три концерта в Самаре.
Дмитрий Азаров - Валерию Гергиеву: «Виват, маэстро!»
Маэстро Валерий Гергиев в эти выходные даёт целых три концерта в Самаре.  Культура
743
10 ноября 2018  11:41
В Самаре проходит XXI областной чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»
В Самаре проходит XXI областной чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»
Он организован во Дворце культуры им.Кирова. Культура
450
9 ноября 2018  22:13
В Самарском Академическом Театре Драмы артист с 1975 года.
В Самарском театре драмы состоялся бенефис Народного артиста России, лауреата Государственной премии Владимира Борисова
В Самарском Академическом Театре Драмы артист с 1975 года.  Культура
570
Весь список
Мода
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
214
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
596
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
1604
Весь список


Видео
9 ноября 2018  11:22
В «Самарской области в магазине упала витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
В «Самарской области в магазине обрушилась витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Происшествия
222
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
725
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
796
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
771
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
802
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
690
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
637
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
669
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1089
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1450
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1514
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2633
Весь список

Мероприятия
Полицейские Приволжского района встретились с десятиклассниками местной школы
В Самарском театре драмы состоялся бенефис Народного артиста России, лауреата Государственной премии Владимира Борисова
Накануне профессионального праздника Дмитрий Азаров поздравил сотрудников ОВД
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные