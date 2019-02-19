Авиапассажиры в России смогут использовать электронный посадочный талон

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Воспользоваться им можно будет при наличии информационной системы, которая включает в себя базу досмотра, а также специального устройства, способного сканировать штрих-код.О возможности использования электронного талона авиакомпании будут обязаны уведомить пассажиров или разместить данную информацию на своём сайте.При этом останется возможность самостоятельно распечатать бумажную версию документа и использовать её.